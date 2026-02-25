ROUNDUP/Gerresheimer
Bafin kündigt weitere Bilanzprüfungen an
- Bafin weitet Prüfung aus; Zeitraum erweitert!!
- Prüfzeitraum 01.12.2024-31.05.2025 im Fokus...
- Aktie fällt; Bilanzzweifel wegen Bill-and-hold
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer muss sich weiteren Prüfungen durch die Finanzaufsicht Bafin stellen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) habe dem Unternehmen mitgeteilt, eine bereits laufende Prüfung zu erweitern und eine weitere Prüfung einzuleiten, teilte der Konzern in Düsseldorf mit.
Neben dem Geschäftsbericht 2023/24, den sich die Behörde bereits näher ansieht, ist nun auch der Zeitraum vom 01.12.2024 bis zum 31.05.2025 ins Visier der Aufseher geraten.
Aktie unter Druck
Anleger reagierten nervös. Die Gerresheimer-Aktie sackte im nachbörslichen Geschäft ab. Bisher hatte die Bafin vor allem den Umgang mit "Bill-and-hold"-Verträgen moniert, nun geht es um weitere Zweifel an den Bilanzen.
Bei sogenannten Bill-and-hold-Verträgen stellt eine Firma Ware schon in Rechnung, obwohl sie die bislang nicht an den Käufer übergeben hat - etwa weil der Käufer die Ware aus logistischen Gründen
erst später haben möchte.
Solche Vereinbarungen sind legal und nicht unüblich. Allerdings gelten recht strenge Vorschriften, wann genau eine Firma solche Geschäfte als Umsatz verbuchen darf. Es soll nicht geschehen, dass eine Firma ihre Jahreszahlen mit vorgezogenen Buchungen aufbläht und sich dadurch in besserer Verfassung zeigt, als sie es tatsächlich ist./he/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,97 % und einem Kurs von 16,47 auf Tradegate (25. Februar 2026, 21:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -22,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -39,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 573,36 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -27,27 %/+106,06 % bedeutet.
Es ist noch keine 2 Wochen her, da habe ich dies hier im Forum geschrieben und nun ist tatsächlich schon die nächste Keule da. Die Frequenz wird immer kürzer.
Genau das meine ich. Man kommt sich ja fast schon vor, wenn man nur ein Kursziel von 30 Euro bis Ende dieses Geschäftsjahres nennt, dass man als Basher gilt.
Dein grundlegendes Problem ist es, dass Du leider vollständig beratungsresistent bist. Und das trotz mehrfach nachgewiesener haarsträubender Defizite in ganz elementaren Finanz-, Wirtschafts- und Börsenfragen. Bitte trete nun nicht wieder in eine sinnlose Endlosdiskussion mit mir ein. Das hatten wir früher bereits. Ansonsten machst Du das Forum nur weiter zu Deiner persönlichen Profilshow und User mit Substanz verlieren mehr und mehr die Lust sich daran zu beteiligen und verabschieden sich. Denk mal in Ruhe darüber nach. Das wäre wirklich hilfreich. Das ist nicht böse gemeint, sondern lediglich nur schonungslos offen und ehrlich. Schönes Wochenende.