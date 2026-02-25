Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 25.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Salesforce
Tagesperformance: +4,55 %
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 1
Performance 1M: -19,48 %
Performance 1M: -19,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
wallstreetONLINE-Forum: Salesforce wirkt defensiv gestützt durch Patente und Architektur (Multi‑Tenant, Metadaten, AppExchange). KI-Patente (Einstein/Agentforce) und MuleSoft-Integration stärken Lock‑in und Ökosystem, unterstützen das Bewertungspotenzial. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht genannt. Forum: wallstreetONLINE.
IBM
Tagesperformance: +3,54 %
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 2
Performance 1M: -21,13 %
Performance 1M: -21,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM
Im wallstreetONLINE-Forum ist IBM-Sentiment gemischt: Kurzfristig belasten AI-/Mainframe-Risiken sowie Rendite-/Bewertungssorgen; der Kurs fiel in ca. drei Wochen ca. 11,5%. Positiv wirkt das FCF-Ziel von 15,7 Mrd USD 2026; Evercore hält das erreichbar/übertreffbar.
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +3,48 %
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 3
Performance 1M: -22,61 %
Performance 1M: -22,61 %
Microsoft
Tagesperformance: +2,99 %
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 4
Performance 1M: -16,45 %
Performance 1M: -16,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum ist das MSFT-Sentiment gemischt: Langfristig bullish durch KI/Cloud-Potenzial (Intelligent Cloud als Treiber; potenziell höhere Lizenzpreise), kurzfristig jedoch Kurs-Druck möglich. Bewertung attraktiv (KGV nahe Tief); Bedenken wegen KI-unterstütztem Umsatzrückgang in Büro-Software. Die 14-Tage-Entwicklung ist variabel; konkrete Prozentangabe fehlt. Nächste Quartale entscheidend.
The Home Depot
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 5
Performance 1M: +0,76 %
Performance 1M: +0,76 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 6
Performance 1M: +5,11 %
Performance 1M: +5,11 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte