Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Workday (A)
Tagesperformance: +10,76 %
Platz 1
Performance 1M: -38,31 %
CoStar Group
Tagesperformance: -10,35 %
Platz 2
Performance 1M: -34,00 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +10,33 %
Platz 3
Performance 1M: -26,65 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -9,09 %
Platz 4
Performance 1M: -20,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MercadoLibre
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu MercadoLibre. Momentum ist schwach; Kurs fällt seit Monaten, doch einige hoffen auf eine Trendwende. Nachkäufe werden diskutiert; Posting nennt >1600$ als Haltezone. Vor Jahresbericht wird ein IR-Interview zitiert, das fundamentale Einblicke verspricht. 14-Tage-Kursentwicklung aus den Posts nicht eindeutig ableitbar; Stimmung bleibt uneinheitlich.
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +8,61 %
Platz 5
Performance 1M: -23,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
WallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu MicroStrategy/Strategy gemischt. Einige Beiträge sehen Potenzial durch BTC-Hebel und Outperformance gegenüber BTC, andere warnen vor Risiken (Hebel, Verschuldung, Verwahrung, Steuern, Liquidation). Saylor-Statement 'bis 8k' wirkt bearish. Keine konkrete Angabe zur Kursentwicklung der letzten 14 Tage in den Posts.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +7,36 %
Platz 6
Performance 1M: -24,71 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,61 %
Platz 7
Performance 1M: +15,34 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,18 %
Platz 8
Performance 1M: +14,75 %
Intuit
Tagesperformance: +5,75 %
Platz 9
Performance 1M: -36,36 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 10
Performance 1M: -19,45 %
Insmed
Tagesperformance: -5,20 %
Platz 11
Performance 1M: +2,28 %
Netflix
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 12
Performance 1M: -8,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Netflix. Abwarten (Beitrag 1); Kursrückgänge spekulativ bei Verschuldung/M&A (Beitrag 2); Paramount erhöht Angebot (Beitrag 3); +5% als News (Beitrag 4); neue Serien als Kassenschlager (Beitrag 5). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 13
Performance 1M: -20,12 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 14
Performance 1M: -4,57 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 15
Performance 1M: +13,59 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 16
Performance 1M: +23,15 %
Palantir
Tagesperformance: +3,84 %
Platz 17
Performance 1M: -23,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Palantir-Sentiment. Mizuho upgrade auf Outperform, Ziel 195 USD (+47%), Margen-/Umsatz-Wachstum positiv; YTD ca. −25%. BofA streicht Top-Liste, Kaufempfehlung bleibt. Mini-Positionen 5–7%; Short-Seller-Diskussionen von Muddy Waters/Burry. Langfristig wird KI-Integration als Treiber gesehen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht explizit benannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 18
Performance 1M: +12,06 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 19
Performance 1M: -22,33 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 20
Performance 1M: -16,74 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 21
Performance 1M: -4,43 %
Zscaler
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 22
Performance 1M: -28,36 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 23
Performance 1M: +21,91 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 24
Performance 1M: +13,38 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 25
Performance 1M: +13,35 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 26
Performance 1M: -7,97 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 27
Performance 1M: -20,81 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 28
Performance 1M: -2,33 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 29
Performance 1M: +8,48 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 30
Performance 1M: +4,18 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 31
Performance 1M: +4,88 %
