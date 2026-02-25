Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 25.02.2026
picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Assurant
Tagesperformance: +25,08 %
Platz 1
Performance 1M: -4,05 %
Coinbase
Tagesperformance: +13,33 %
Platz 2
Performance 1M: -24,84 %
Workday (A)
Tagesperformance: +11,04 %
Platz 3
Performance 1M: -38,31 %
CoStar Group
Tagesperformance: -9,99 %
Platz 4
Performance 1M: -34,00 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -8,49 %
Platz 5
Performance 1M: +10,85 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +8,32 %
Platz 6
Performance 1M: -1,35 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +7,34 %
Platz 7
Performance 1M: -24,71 %
HP
Tagesperformance: +7,08 %
Platz 8
Performance 1M: -11,95 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,44 %
Platz 9
Performance 1M: +15,34 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -6,25 %
Platz 10
Performance 1M: -29,46 %
Intuit
Tagesperformance: +5,97 %
Platz 11
Performance 1M: -36,36 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,86 %
Platz 12
Performance 1M: +14,75 %
Lowe's Companies
Tagesperformance: -5,83 %
Platz 13
Performance 1M: +1,27 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 14
Performance 1M: +53,10 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -5,47 %
Platz 15
Performance 1M: -16,00 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 16
Performance 1M: -31,08 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 17
Performance 1M: +4,65 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 18
Performance 1M: -19,45 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 19
Performance 1M: +2,77 %
Netflix
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 20
Performance 1M: -8,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Netflix. Abwarten (Beitrag 1); Kursrückgänge spekulativ bei Verschuldung/M&A (Beitrag 2); Paramount erhöht Angebot (Beitrag 3); +5% als News (Beitrag 4); neue Serien als Kassenschlager (Beitrag 5). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: -4,85 %
Platz 21
Performance 1M: +1,55 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 22
Performance 1M: -20,12 %
Corning
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 23
Performance 1M: +74,96 %
D.R. Horton
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 24
Performance 1M: +10,11 %
PulteGroup
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 25
Performance 1M: +13,08 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 26
Performance 1M: -4,57 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 27
Performance 1M: -6,41 %
Salesforce
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 28
Performance 1M: -19,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
wallstreetONLINE-Forum: Salesforce wirkt defensiv gestützt durch Patente und Architektur (Multi‑Tenant, Metadaten, AppExchange). KI-Patente (Einstein/Agentforce) und MuleSoft-Integration stärken Lock‑in und Ökosystem, unterstützen das Bewertungspotenzial. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht genannt. Forum: wallstreetONLINE.
Albemarle
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 29
Performance 1M: +9,10 %
American Tower
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 30
Performance 1M: +6,99 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 31
Performance 1M: +8,66 %
Capital One Financial
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 32
Performance 1M: -8,97 %
United Rentals
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 33
Performance 1M: -1,85 %
L3Harris Technologies
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 34
Performance 1M: -6,80 %
Dow
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 35
Performance 1M: +10,69 %
Lennox International
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 36
Performance 1M: +9,77 %
Autozone
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 37
Performance 1M: +2,49 %
Fox Registered (A)
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 38
Performance 1M: -27,29 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 39
Performance 1M: +15,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Lyondellbasell Industries
wallstreetONLINE zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu LyondellBasell. Dividendenkürzung wird als sinnvoll und eingepreist gesehen (Beitrag 2, 7). Kursreaktionen reichen von ca. 2,5% Tagesplus (Beitrag 3) bis ca. 5% (Beitrag 1); teils auch keine Bewegung (Beitrag 4). Dividende wird halbiert (Beitrag 7). Konkurrenzentwicklung (Dow, Huntsman) dient als Bewertungsmaßstab. Quelle: wallstreetONLINE.
Northrop Grumman
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 40
Performance 1M: +9,06 %
