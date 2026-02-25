Jefferies belässt Allianz auf 'Hold' - Ziel 325 Euro

ANALYSE-FLASH
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Wie üblich habe der Versicherer am Vorabend der Veröffentlichung der Jahreszahlen den jährlichen Aktienrückkauf angekündigt, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Mit bis zu 2,5 Milliarden Euro liege das diesjährige Volumen um knapp 30 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 382,3 auf Tradegate (25. Februar 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 147,50 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -14,92 %/+20,16 % bedeutet.
Kursziel: 325 Euro
@Macrocosmonaut
Dem ist nichts hinzuzufügen, bis auf einen Hinweis: wer dem in seiner Eigenschaft als Anleger folgt (stellt sich ja als Autor dar), dem ist nicht zu helfen. Leider hat die Scharlatanerie in Anlageforen ein Maß erreicht, was nach Regulierung schreit.
Das hat jetzt aber mit seriöser Diskussion der Aktie gar nichts mehr zu tun: „…wenn der Kurs plötzlich (!!!) unter 300, später unter 200 und tiefer steht“ - was soll das für ein Diskussionsbeitrag sein? Das ist blanker Unfug, und zwar ohne jede Substanz und Begründung.
Eine Halbierung des Kurses der Allianz ist selbstverständlich immer im Bereich des möglichen, das ist keine Neuigkeit. Wenn man wie ich seit 50 Jahren die Börsen beobachtet hat, dann hat man solche Dinge selbstverständlich schon gesehen, ich habe z.B. die ALV in den 00er Jahren schon für etwa 40€ gekauft und mit schönem Gewinn später wieder verkauft - aber da waren zuvor auch sprichwörtlich „weltbewegende“ Ereignisse vermeldet worden, solche Kurseinbrüche kamen doch nicht aus heiterem Himmel und bei einer kerngesunden Unternehmensentwicklung. Das Unternehmen Allianz hatte auch keinen Kniefall vor dem Chart geübt😉. Wer das glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen - alles imho!.