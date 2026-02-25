Banco Santander Aktie dreht auf - 25.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Banco Santander Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,71 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Banco Santander Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,157€, mit einem Plus von +3,71 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Banco Santander ist eine führende globale Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen, starker internationaler Präsenz und innovativen digitalen Lösungen, die sie von Konkurrenten wie BBVA und HSBC abhebt.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Banco Santander einen Gewinn von +21,06 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Banco Santander Aktie damit um +3,59 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Banco Santander +6,53 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

Banco Santander Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,59 % 1 Monat +2,76 % 3 Monate +21,06 % 1 Jahr +81,53 %

Informationen zur Banco Santander Aktie

Es gibt 15 Mrd. Banco Santander Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,37 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 25.02.2026 im E-Stoxx 50.

Die spanische Großbank Santander will bis zum Jahr 2028 deutlich mehr Kunden gewinnen und ihren Überschuss kräftig steigern. Der Gewinn solle von zuletzt gut 14 Milliarden auf mehr als 20 Milliarden Euro klettern, teilte das Geldhaus anlässlich …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), BBVA und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,24 %. BBVA notiert im Plus, mit +0,64 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +6,09 %. Intesa Sanpaolo legt um +0,46 % zu CAIXABANK notiert im Minus, mit -0,28 %.

Banco Santander Aktie jetzt kaufen?

Ob die Banco Santander Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Banco Santander Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.