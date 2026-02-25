Das nächste Hammer-Quartal: Nvidias Cash-Maschine läuft und läuft

Auch im 4. Quartal, das am 25. Januar endete, hat Nvidia die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen: Der Umsatz stieg um 73 Prozent auf 68,1 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie bei 1,62 US-Dollar lag – ebenfalls besser als die prognostizierten 1,53 US-Dollar. Die bereinigte Bruttomarge von 75,2 Prozent setzte ebenfalls einen positiven Akzent und lag über den Schätzungen.

Chip-Riese Nvidia hat mit seiner Umsatzprognose für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres wieder einmal die Erwartungen gesprengt. Das wertvollste Börsenunternehmen der Welt erwartet einen Umsatz von rund 78 Milliarden US-Dollar, was deutlich über den Wall-Street-Schätzungen von 72,8 Milliarden US-Dollar liegt. Dies untermauert die fortlaufend starke Nachfrage nach leistungsstarker Rechenleistung, die den KI-Boom antreibt.

Investoren und Analysten schauen im Zahlenwerk besonders auf die Entwicklung der Rechenzentrums-Sparte, die für die führenden KI-Beschleuniger und Netzwerkprodukte verantwortlich ist. Diese erzielte einen Umsatz von 62,3 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen von 60,4 Milliarden US-Dollar.

Der starke Ausblick dürfte Sorgen um eine mögliche KI-Blase etwas abmildern. Nvidia-CEO Jensen Huang hatte immer wieder betont, dass es Jahre dauern werde, die weltweit installierten, veralteten Computer durch leistungsstärkere Modelle zu ersetzen. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Ängste über eine unhaltbare Investitionswelle in KI-Hardware möglicherweise übertrieben sind.

Trotz des optimistischen Ausblicks hatten einige Anleger in letzter Zeit die Aktie verkauft, verunsichert durch die hohen Erwartungen. Doch der neueste Bericht sorgt dafür, dass die Aktienkurse von Nvidia nachbörslich um rund 3 Prozent zulegen und wieder über der Marke von 200 US-Dollar notierten.

Nvidia bleibt der dominierende Anbieter von Beschleunigungs-Chips, die für das Training von KI-Modellen notwendig sind. Der Chip-Hersteller hat sein Portfolio zudem um allgemeine Prozessoren, Netzwerktechnologien und komplette Computersysteme erweitert, was die Marktstellung weiter stärkt. Mit dieser breiten Aufstellung bleibt Nvidia ein entscheidender Akteur im AI-Bereich und konnte im ersten Quartal erneut ein starkes Wachstum prognostizieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 170,2USD auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 22:57 Uhr) gehandelt.





