Das nächste Hammer-Quartal: Nvidias Erfolgsstory lebt weiter

"Unsere Kunden investieren intensiv in KI-Rechenleistung – sie bauen die Fabriken der KI-Industrie-Revolution und sichern sich so ihr zukünftiges Wachstum", erklärte Nvidia-CEO Jensen Huang. Dieser Ausblick dürfte Zweifel an einer möglichen Blase im Bereich der Künstlichen Intelligenz zerstreuen. Huang hatte immer wieder betont, dass es Jahre dauern werde, die weltweit installierten, veralteten Computer durch leistungsstärkere Modelle zu ersetzen. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Ängste über eine unhaltbare Investitionswelle in KI-Hardware möglicherweise übertrieben sind.

Chip-Riese Nvidia hat mit seiner Umsatzprognose für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres wieder einmal die Erwartungen gesprengt. Das wertvollste Börsenunternehmen der Welt erwartet einen Umsatz von rund 78 Milliarden US-Dollar, was deutlich über den Wall-Street-Schätzungen von 72,8 Milliarden US-Dollar liegt. Dies untermauert die fortlaufend starke Nachfrage nach leistungsstarker Rechenleistung, die den KI-Boom antreibt.

Trotz des optimistischen Ausblicks hatten einige Anleger in letzter Zeit die Aktie verkauft, verunsichert durch die hohen Erwartungen. Doch der neueste Bericht sorgt dafür, dass die Aktienkurse von Nvidia in der erweiterten Handelssitzung um rund 1 Prozent zulegen – ein Zeichen dafür, dass die kurzfristigen Bedenken womöglich unbegründet sind.

Nvidia bleibt der dominierende Anbieter von Beschleunigungs-Chips, die für das Training von KI-Modellen notwendig sind. Diese Prozessoren sind nicht nur für das Modelltraining selbst wichtig, sondern auch für den anschließenden Einsatz, wenn die KI im sogenannten „Inference“-Prozess auf reale Eingaben reagiert. Der Chip-Hersteller hat sein Portfolio zudem um allgemeine Prozessoren, Netzwerktechnologien und komplette Computersysteme erweitert, was die Marktstellung weiter stärkt. Mit dieser breiten Aufstellung bleibt Nvidia ein entscheidender Akteur im AI-Bereich und konnte im ersten Quartal erneut ein starkes Wachstum prognostizieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 170,2USD auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 22:57 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 205,92 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind Jetzt Report kostenlos herunterladen!