    NORMA Group kündigt Rückkauf von 10% der Aktien an

    Die NORMA Group SE startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm und bietet ihren Aktionären die Chance, Anteile zu einem festen Preis zurückzugeben.

    Foto: NORMA Group
    • Vorstand der NORMA Group SE beschließt ein öffentliches Aktienrückkaufangebot von bis zu 3.186.240 Aktien (entsprechend 10% des Grundkapitals)
    • Angebotspreis: EUR 16,59 je Aktie; maximales Volumen: bis zu EUR 52.859.721,60
    • Annahmefrist voraussichtlich vom 27.02.2026 (00:00) bis 27.03.2026 (23:59 MEZ)
    • Zweck: erster Schritt zur Rückführung der Erlöse aus dem Verkauf der Geschäftseinheit Water Management an die Aktionäre
    • Rechtsgrundlage: Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.05.2025 zum Erwerb eigener Aktien (bis 12.05.2030); bisher keine Nutzung, Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien
    • Weitere Details in der Angebotsunterlage (veröffentlicht auf der NORMA-Website und im Bundesanzeiger); zurückgekaufte Aktien können für zulässige Zwecke verwendet oder eingezogen werden

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.947,58PKT (+0,33 %).


    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV





