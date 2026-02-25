NORMA Group kündigt Rückkauf von 10% der Aktien an
Die NORMA Group SE startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm und bietet ihren Aktionären die Chance, Anteile zu einem festen Preis zurückzugeben.
Foto: NORMA Group
- Vorstand der NORMA Group SE beschließt ein öffentliches Aktienrückkaufangebot von bis zu 3.186.240 Aktien (entsprechend 10% des Grundkapitals)
- Angebotspreis: EUR 16,59 je Aktie; maximales Volumen: bis zu EUR 52.859.721,60
- Annahmefrist voraussichtlich vom 27.02.2026 (00:00) bis 27.03.2026 (23:59 MEZ)
- Zweck: erster Schritt zur Rückführung der Erlöse aus dem Verkauf der Geschäftseinheit Water Management an die Aktionäre
- Rechtsgrundlage: Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.05.2025 zum Erwerb eigener Aktien (bis 12.05.2030); bisher keine Nutzung, Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien
- Weitere Details in der Angebotsunterlage (veröffentlicht auf der NORMA-Website und im Bundesanzeiger); zurückgekaufte Aktien können für zulässige Zwecke verwendet oder eingezogen werden
