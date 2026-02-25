    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salesforce kann Sorgen um KI-Bedrohung nicht zerstreuen - Aktie fällt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzprognose 46 Mrd$, Aktie nachbörslich -5%
    • Große Rückkäufe; Ziel 63 Mrd$ 2030 skeptisch!!
    • Q4: Umsatz +12% auf 11,2 Mrd$, Gewinn +14% FY.
    Salesforce kann Sorgen um KI-Bedrohung nicht zerstreuen - Aktie fällt
    Foto: Salesforce, inc

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Salesforce hat mit seinem Umsatzausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr die Sorgen um eine Bedrohung des Geschäftsmodells durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen können. Der Erlös dürfte im Geschäftsjahr 2026/27 bei etwa 46 Milliarden Dollar liegen, teilte der im Dow Jones notierte Unternehmenssoftware-Spezialist am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Das lag lediglich im Rahmen der Erwartungen. Anleger zeigten sich in einer ersten Reaktion enttäuscht. Die in den zuletzt wie so viele Titel aus der Branche wegen der KI-Sorgen unter Druck stehende Aktie verlor in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel rund fünf Prozent.

    Da half es auch nicht, dass Salesforce weiter im großen Stil Aktien zurückkaufen will und zudem die Erwartung bekräftigte, im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahrs ein beschleunigtes organisches Umsatzwachstum erzielen zu können. Man sei auf gutem Weg, im Geschäftsjahr 2030 einen Jahresumsatz von 63 Milliarden US-Dollar zu erreichen, sagte Firmenchef Marc Benioff zudem laut Mitteilung. Experten sind zurückhaltender, sie erwarten lediglich einen Erlös von etwas mehr als 60 Milliarden Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    45.275,78€
    Basispreis
    35,73
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    53.456,55€
    Basispreis
    33,66
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im vierten Geschäftsquartal legte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar (9,5 Mrd Euro) zu. Analysten hatten in etwa mit dieser Entwicklung gerechnet. Der Gewinn stieg unter dem Strich um knapp 14 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Im Geschäftsjahr 2025/26 zog der Erlös um zehn Prozent auf 41,5 Milliarden Dollar an, während das Ergebnis um ein Fünftel auf rund 7,5 Milliarden Dollar nach oben kletterte - und das, obwohl der Konzern deutlich mehr Steuern bezahlen musste.

    Geholfen haben dagegen die strategischen Beteiligungen unter anderem an Start-ups. Diese steuerten etwas mehr als eine Milliarde Dollar zum Gewinn bei. Im Jahr davor hatte der Bereich noch rote Zahlen geschrieben./he/zb/he

    Salesforce

    +3,41 %
    +4,81 %
    -20,16 %
    -19,19 %
    -40,15 %
    +12,00 %
    -23,17 %
    +159,96 %
    +1.327,77 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 191,8 auf NYSE (25. Februar 2026, 22:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 144,97 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 306,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Salesforce Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +4,30 %/+100,78 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salesforce. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Salesforce kann Sorgen um KI-Bedrohung nicht zerstreuen - Aktie fällt Salesforce hat mit seinem Umsatzausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr die Sorgen um eine Bedrohung des Geschäftsmodells durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen können. Der Erlös dürfte im Geschäftsjahr 2026/27 bei etwa 46 Milliarden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     