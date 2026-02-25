    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Florida will Untersuchung nach tödlichem Gefecht vor Kuba

    Florida will Untersuchung nach tödlichem Gefecht vor Kuba
    Foto: Siarhei - 356130783

    HAVANNA/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Justizminister von Florida hat eine Untersuchung zu dem tödlichen Gefecht vor Kubas Küste angekündigt. Er habe eine Strafverfolgungsbehörde seines Bundesstaates angewiesen, unter anderem auch mit Partnern auf Bundesebene zusammenzuarbeiten, um eine Untersuchung einzuleiten, teilte der Republikaner James Uthmeier auf X mit.

    Zuvor hatte Kubas Botschaft in den USA unter Berufung auf das Innenministerium mitgeteilt, dass bei einem Schusswechsel zwischen kubanischen Grenztruppen und der Besatzung eines in den USA registrierten Schnellboots vier Menschen auf dem US-Boot getötet worden seien. Von der US-Regierung gab es zunächst keine Stellungnahme zu dem Fall.

    "Der kubanischen Regierung kann man nicht trauen, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Kommunisten zur Rechenschaft zu ziehen", betonte Floridas Justizminister Uthmeier. Er verlinkte in seinem Post den Beitrag eines republikanischen Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus aus Florida, Carlos A. Gimenez. Dieser warf der Führung der autoritär regierten Karibikinsel vor, ein Boot aus Florida attackiert und Besatzungsmitglieder ermordet zu haben. Er sprach sich dabei auch für ein Ende der kubanischen Regierung aus./fsp/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
