Norma will seinen Anteilseignern bis zu 10 Prozent der Aktien abkaufen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 14,98 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,38 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 477,30 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,333EUR. Von den letzten 3 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,89 %/+33,51 % bedeutet.