    Norma will seinen Anteilseignern bis zu 10 Prozent der Aktien abkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Norma startet Aktionärsbeteiligung am Verkauf.
    • Rückkauf bis 3,2 Mio Aktien zu 16,59€ (10%Kap)
    • Rückkauf läuft 27.02.–27.03., Volumen ≈53 Mio€
    MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller Norma startet wie zu Monatsanfang angekündigt mit der Beteiligung seiner Aktionäre am Verkauf des Wassermanagementgeschäfts. In einem ersten Schritt würden für bis zu knapp 53 Millionen eigene Aktien zurückgekauft, teilte der Konzern in der Nacht zum Donnerstag mit. Dazu will Norma bis zu knapp 3,2 Millionen Anteilscheine oder zehn Prozent des Grundkapitals für jeweils 16,59 Euro erwerben. Der Preis, den Norma den Aktionären bietet, liegt rund elf Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch. Der Rückkauf läuft voraussichtlich vom 27. Februar bis zum 27. März./he/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 14,98 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 477,30 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,333EUR. Von den letzten 3 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,89 %/+33,51 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der NORMA Group: Analysten-Kursziele (Deutsche Bank 12 €, Berenberg 20 €), Kursdelle bis ~14,88 €, anstehende Kapitalmaßnahmen/Dividendenauszahlung vs. Tender Offer, Aktienrückkäufe und geplante Reduktion der Aktienzahl zur EPS‑Steigerung, hoher operativer Cashflow, ARP-Timing und Unsicherheiten bei EPS-/Stückzahlschätzungen für 2027.

