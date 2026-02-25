Norma will seinen Anteilseignern bis zu 10 Prozent der Aktien abkaufen
- Norma startet Aktionärsbeteiligung am Verkauf.
- Rückkauf bis 3,2 Mio Aktien zu 16,59€ (10%Kap)
- Rückkauf läuft 27.02.–27.03., Volumen ≈53 Mio€
MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller Norma startet wie zu Monatsanfang angekündigt mit der Beteiligung seiner Aktionäre am Verkauf des Wassermanagementgeschäfts. In einem ersten Schritt würden für bis zu knapp 53 Millionen eigene Aktien zurückgekauft, teilte der Konzern in der Nacht zum Donnerstag mit. Dazu will Norma bis zu knapp 3,2 Millionen Anteilscheine oder zehn Prozent des Grundkapitals für jeweils 16,59 Euro erwerben. Der Preis, den Norma den Aktionären bietet, liegt rund elf Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch. Der Rückkauf läuft voraussichtlich vom 27. Februar bis zum 27. März./he/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 14,98 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,38 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 477,30 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,333EUR. Von den letzten 3 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -19,89 %/+33,51 % bedeutet.
Könnte die Norma Group VOR den angekündigten Kapitalmaßnahmen zum Übernahmeobjekt werden, oder ist das aufgrund der Aktionärsstruktur nicht möglich?
Nicht wirklich etwas Neues, trotzdem noch mal zusammen gefasst und eine Meinung von Rudolf Schneider auf/bei sharedeals.
