Nvidia legt nachbörslich trotz positivem Ausblick nur leicht zu

Wie immer in den vergangenen Quartalen wurden die Nvidia-Zahlen mit Spannung erwartet. Und der größte Profiteur des KI-Booms hat wieder einmal eindrucksvolle Zahlen abgeliefert. Im vergangenen Quartal sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 73 Prozent auf 68 Milliarden Dollar (57,7 Mrd Euro) hoch. Nvidia übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Selbst im Vergleich zum Quartal davor gab es ein Plus von 20 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nvidia-Aktien haben am Mittwoch nachbörslich von den Zahlenbekanntgabe und dem Ausblick nur kurz stark profitiert. In einer ersten Reaktion zog der Kurs des weltweit wertvollsten Unternehmens um bis zu fünf Prozent auf rund 205 Dollar an. Das Niveau konnte das Papier aber nicht lange halten. Gegen 23.45 Uhr (MEZ) legte die Aktie im Vergleich zum regulären Handel nur noch um ein Prozent auf 197,50 Dollar zu.

Im laufenden Quartal soll der Erlös auf 78 Milliarden Dollar klettern - Experten hatten im Schnitt mit einer Prognose von rund 73 Milliarden Dollar gerechnet. Im Geschäftsjahr 2025/26 setzte Nvidia fast 216 Milliarden Dollar um - zwei Drittel mehr als das Jahr davor. Unter dem Strich verdiente der Konzern in den zwölf Monaten bis Ende Januar 120 Milliarden Dollar; ein Plus von 65 Prozent.

Nvidias Aktienkurs befindet sich seit einigen Jahren auf einem Höhenflug. Im vergangenen Oktober war der Kurs bis auf 212 Dollar geklettert. Nvidia war damals das erste Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar. In den Wochen und Monaten nach dem Rekordhoch fiel der Kurs zeitweise wieder bis auf 170 Dollar zurück, bevor er sich zuletzt wieder erholte und an die Marke von 200 Dollar heran robbte.

Aktuell wird Nvidia an der Börse mit 4,8 Billionen Dollar bewertet und liegt damit deutlich vor Apple. Der iPhone-Hersteller kommt derzeit auf gut vier Billionen Dollar./zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 196,1 auf Nasdaq (25. Februar 2026, 22:31 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,90 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,03 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +23,97 %/+42,05 % bedeutet.



