    Supermicro und VAST Data stellen gemeinsam mit NVIDIA eine neue KI-Datenplattformlösung für Unternehmen vor, um die Einführung von KI in Fabriken zu beschleunigen

    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com
    • Plattform vereint leistungsstarke Rechenleistung, skalierbare Dateninfrastruktur und intelligente Software in einer einsatzbereiten Lösung.
    • Der vollständig integrierte KI-Infrastruktur-Stack umfasst Supermicro-Rechen- und Speicherserver, VAST AI OS sowie NVIDIA-Modelle und -Software für beschleunigtes Computing.

    SAN JOSE, Kalifornien und SALT LAKE CITY, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- VAST Forward -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Komplettanbieter von IT-Lösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge, bringt gemeinsam mit VAST Data die CNode-X-Lösung auf den Markt, eine hochintegrierte, schnell einsetzbare KI-Datenplattform. Das VAST AI Operating System, einschließlich der VAST InsightEngine und der VAST-Datenbank, bildet zusammen mit den offenen Modellen, Microservices und Bibliotheken von NVIDIA sowie den GPU- und Speicherservern von Supermicro einen vollständig integrierten KI-Infrastruktur-Stack, der es Unternehmen ermöglicht, schnell eine komplette KI-Lösung zu implementieren.

    Supermicro VAST Data

    „Aufbauend auf unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit VAST Data vereint diese Lösung die leistungsstarken KI-Systeme von Supermicro, die Software von VAST und die Technologie von NVIDIA zu einer wirklich integrierten KI-Plattform für Unternehmen", erklärte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Gemeinsam ermöglichen wir Unternehmen die beschleunigte Einführung von KI-Fabriken, sei es durch die Skalierung großer KI-Initiativen oder die Bereitstellung von Unternehmensanwendungen wie generativer KI und Videoanalyse."

    Für weitere Informationen über die neue Lösung von Supermicro und VAST besuchen Sie bitte:  https://www.supermicro.com/en/solutions/vast

    „CNode-X vereint das Know-how von Supermicro im Bereich integrierter Infrastrukturen mit dem VAST AI-Betriebssystem und NVIDIA-beschleunigter Rechenleistung und bietet damit eine schlüsselfertige Grundlage für KI-Fabriken in Unternehmen", erklärte John Mao, Vice President, Global Technology Alliances bei VAST Data. „Gemeinsam machen wir es Unternehmen erheblich einfacher, eine durchgängige KI-Datenplattform einzusetzen – indem wir GPUs mit Daten versorgen, Teams dabei unterstützen, schneller von der Bereitstellung zum ersten Token zu gelangen, und KI-Workloads zuverlässig skalieren."

