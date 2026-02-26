Drohnen-Aktie mit fast 100 % Kurspotenzial! Volatus Aerospace profitiert von der Aufrüstung der NATO! Über 600 Mio. in der Pipeline!
Foto: esg-aktien.de
Drohnen gehört die Zukunft – im militärischen und zivilen Bereich. Von beidem profitiert Volatus Aerospace. Im vergangenen Jahr ist das Unternehmen an der Börse durchgestartet. Und das zu Recht. Der Drohnenspezialist für den militärischen und zivilen Bereich aus Kanada profitiert von der Aufrüstung im Heimatland und der gesamten NATO. So werden beispielsweise Drohnenpiloten ausgebildet. Zuletzt hat die kanadische Regierung nicht nur angekündigt, Milliarden in die Aufrüstung zu investieren, sondern auch eine Strategie für die Verteidigungsindustrie angekündigt. Diese soll Unternehmen langfristige Planungssicherheit geben. Gleich mehrere Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Dabei verweisen sie auf eine Auftragspipeline von mehr als 600 Mio. CAD.
