    Adtran Networks SE veröffentlicht beeindruckende Q4-Ergebnisse 2025

    Adtran Networks SE steigert Umsatz und Ergebnis im Schlussquartal 2025 deutlich – trotz Margendruck durch Produktmix und Sondereffekte bleibt die Profitabilität robust.

    Adtran Networks SE veröffentlicht beeindruckende Q4-Ergebnisse 2025
    • Quartalsumsatz Q4 2025: EUR 130,2 Mio., ein Anstieg von 9,5% gegenüber Q4 2024.
    • Proforma-Bruttogewinn Q4 2025: EUR 46,6 Mio. (35,7% vom Umsatz), absolut weitgehend stabil zum Vorjahr, Margenrückgang um 3,4 Prozentpunkte wegen Produktmix und einem günstigen Einmaleffekt im Vorjahr.
    • Proforma-EBIT Q4 2025: EUR 4,0 Mio. (3,1% vom Umsatz), Verbesserung um 40,4% gegenüber EUR 2,9 Mio. in Q4 2024; Treiber waren höherer Umsatz und operative Effizienzsteigerungen.
    • Ergebnisse sind ungeprüft und nach IFRS erstellt; der vollständige Geschäftsbericht für 2025 wird am 30. März 2026 veröffentlicht.
    • Zweck und Umfang der Proforma-Angaben: Sie dienen dem Vergleich und schließen nicht-liquiditätswirksame Aktienoptionsaufwendungen, Firmenwertabschreibungen, Abschreibungen aus Unternehmensakquisitionen sowie einmalige Aufwendungen (Transaktionen, Integration, Investigation in den USA, Restrukturierung) aus.
    • Unternehmensprofil: Adtran Networks SE ist ein führender Anbieter offener Netzlösungen für Cloud‑ und Mobilfunkdienste; das Umsatzwachstum wird durch Netzmodernisierung und steigende Bandbreitenanforderungen getragen.

