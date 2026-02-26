Adtran Networks SE veröffentlicht beeindruckende Q4-Ergebnisse 2025
Adtran Networks SE steigert Umsatz und Ergebnis im Schlussquartal 2025 deutlich – trotz Margendruck durch Produktmix und Sondereffekte bleibt die Profitabilität robust.
Foto: adobe.stock.com
- Quartalsumsatz Q4 2025: EUR 130,2 Mio., ein Anstieg von 9,5% gegenüber Q4 2024.
- Proforma-Bruttogewinn Q4 2025: EUR 46,6 Mio. (35,7% vom Umsatz), absolut weitgehend stabil zum Vorjahr, Margenrückgang um 3,4 Prozentpunkte wegen Produktmix und einem günstigen Einmaleffekt im Vorjahr.
- Proforma-EBIT Q4 2025: EUR 4,0 Mio. (3,1% vom Umsatz), Verbesserung um 40,4% gegenüber EUR 2,9 Mio. in Q4 2024; Treiber waren höherer Umsatz und operative Effizienzsteigerungen.
- Ergebnisse sind ungeprüft und nach IFRS erstellt; der vollständige Geschäftsbericht für 2025 wird am 30. März 2026 veröffentlicht.
- Zweck und Umfang der Proforma-Angaben: Sie dienen dem Vergleich und schließen nicht-liquiditätswirksame Aktienoptionsaufwendungen, Firmenwertabschreibungen, Abschreibungen aus Unternehmensakquisitionen sowie einmalige Aufwendungen (Transaktionen, Integration, Investigation in den USA, Restrukturierung) aus.
- Unternehmensprofil: Adtran Networks SE ist ein führender Anbieter offener Netzlösungen für Cloud‑ und Mobilfunkdienste; das Umsatzwachstum wird durch Netzmodernisierung und steigende Bandbreitenanforderungen getragen.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Konzern-/Jahresabschluss, bei Adtran Networks ist am 26.02.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.947,58PKT (+0,33 %).
-0,22 %
-0,44 %
+1,36 %
+3,23 %
+11,44 %
-2,52 %
+138,30 %
+135,79 %
+432,14 %
