Mehrheit der Bundesbürger bewertet Zuckersteuer positiv
- 60% befürworten Zuckersteuer, 33% dagegen 2026
- Jüngere skeptischer; Ü65: 66% dafür (Umfrage)!
- Grün 94%, Links 81%, SPD 80%, AfD: 65% dagegen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Idee einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke stößt in der Bevölkerung einer Umfrage zufolge auf große Zustimmung. 60 Prozent der Befragten bewerten eine Steuer positiv, deren Höhe mit dem Zuckergehalt des Getränks steigt, wie eine repräsentative Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von "web.de News" ergab. 33 Prozent lehnen den Vorstoß demnach ab, sieben Prozent können sich nicht entscheiden.
Die Jüngeren sind demnach tendenziell etwas kritischer: Von den 18- bis 29-Jährigen finden den Angaben zufolge 47 Prozent die Idee gut - 43 Prozent lehnen sie ab. Am größten ist die Zustimmung unter den über 65-Jährigen: 66 Prozent von ihnen bewerten eine Zuckersteuer positiv. Unter den 30- bis 39-Jährigen sowie unter den 50- bis 64-Jährigen sind jeweils 57 Prozent dafür. In der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen liegt die Zustimmung bei 54 Prozent.
Unterschiedlich fallen die Bewertungen aus, wenn man sich die Anhängerinnen und Anhänger der Parteien anschaut. So sind 94 Prozent der Grünen-, 81 Prozent der Linken- und 80 Prozent der SPD-Wähler für eine Zuckersteuer. Auch unter den Anhängern von CDU und CSU liegt die Zustimmung mit 64 Prozent über dem Durchschnitt. Mehrheitlich negativ fällt das Votum potenzieller AfD-Wähler aus: Von ihnen lehnen 65 Prozent eine Zuckersteuer ab.
Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat den Angaben zufolge vom 23. bis 25. Februar 2026 online rund 5.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren befragt./sl/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 72,34 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +5,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 233,78 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,17CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -15,14 %/-0,81 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PepsiCo - 851995 - US7134481081
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PepsiCo. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Pepsico erhöht die Dividende auf 1,48 $ ab Sommer.
Ist zwar schon etwas her, aber hatten wir hier scheinbar noch nicht: