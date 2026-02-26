    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPepsiCo AktievorwärtsNachrichten zu PepsiCo
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehrheit der Bundesbürger bewertet Zuckersteuer positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • 60% befürworten Zuckersteuer, 33% dagegen 2026
    • Jüngere skeptischer; Ü65: 66% dafür (Umfrage)!
    • Grün 94%, Links 81%, SPD 80%, AfD: 65% dagegen
    Mehrheit der Bundesbürger bewertet Zuckersteuer positiv
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Idee einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke stößt in der Bevölkerung einer Umfrage zufolge auf große Zustimmung. 60 Prozent der Befragten bewerten eine Steuer positiv, deren Höhe mit dem Zuckergehalt des Getränks steigt, wie eine repräsentative Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von "web.de News" ergab. 33 Prozent lehnen den Vorstoß demnach ab, sieben Prozent können sich nicht entscheiden.

    Die Jüngeren sind demnach tendenziell etwas kritischer: Von den 18- bis 29-Jährigen finden den Angaben zufolge 47 Prozent die Idee gut - 43 Prozent lehnen sie ab. Am größten ist die Zustimmung unter den über 65-Jährigen: 66 Prozent von ihnen bewerten eine Zuckersteuer positiv. Unter den 30- bis 39-Jährigen sowie unter den 50- bis 64-Jährigen sind jeweils 57 Prozent dafür. In der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen liegt die Zustimmung bei 54 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu PepsiCo Inc!
    Long
    158,59€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    180,28€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unterschiedlich fallen die Bewertungen aus, wenn man sich die Anhängerinnen und Anhänger der Parteien anschaut. So sind 94 Prozent der Grünen-, 81 Prozent der Linken- und 80 Prozent der SPD-Wähler für eine Zuckersteuer. Auch unter den Anhängern von CDU und CSU liegt die Zustimmung mit 64 Prozent über dem Durchschnitt. Mehrheitlich negativ fällt das Votum potenzieller AfD-Wähler aus: Von ihnen lehnen 65 Prozent eine Zuckersteuer ab.

    Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat den Angaben zufolge vom 23. bis 25. Februar 2026 online rund 5.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren befragt./sl/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 72,34 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +5,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 233,78 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,17CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -15,14 %/-0,81 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PepsiCo - 851995 - US7134481081

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PepsiCo. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Mehrheit der Bundesbürger bewertet Zuckersteuer positiv Die Idee einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke stößt in der Bevölkerung einer Umfrage zufolge auf große Zustimmung. 60 Prozent der Befragten bewerten eine Steuer positiv, deren Höhe mit dem Zuckergehalt des Getränks steigt, wie eine repräsentative …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     