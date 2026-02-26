    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKakao RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kakao

    Von Schokolade bis Duschbad

    Produkte mit Pistazien boomen

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Pistazien: 170M→374M (2021→2025,+120%).
    • Dubai-Schoko treibt Wachstum, Tafeln+175% u.a.
    • 53% Haushalte kauften 2025 Pistazien; Kosmetik
    Von Schokolade bis Duschbad - Produkte mit Pistazien boomen
    KÖLN (dpa-AFX) - Dubai-Schokolade, Cremes, Snacks: Pistazienprodukte haben bei Verbrauchern in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen. 2021 lag der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel damit bei rund 170 Millionen Euro - im vergangenen Jahr waren es rund 374 Millionen Euro, wie aus Daten des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 120 Prozent.

    Allein gegenüber dem Vorjahr legte der Umsatz 2025 um 48 Prozent zu. Zum Vergleich: Der gesamte Markt für Alltagsprodukte, die schnell gekauft werden, wuchs im selben Zeitraum um 3,2 Prozent.

    Schokolade zündet Turbo

    Treiber der Entwicklung war insbesondere der Schokoladenbereich. Ende 2023 begann der Hype um die Dubai-Schokolade. Diese ist mit Pistaziencreme und dünnen Teigfäden gefüllt. Kurze Zeit später kamen solche Produkte dann auch in Deutschland auf den Markt.

    2024 wurde das Umsatzwachstum demnach vor allem durch Tafelschokolade, süße Brotaufstriche und Pistazien als Nüsse getragen. Und auch 2025 hielt der Trend an: Schokoriegel mit Pistazienanteil verzeichneten ein Umsatzplus von 192 Prozent gegenüber dem Vorjahr, gefolgt von Tafelschokolade (plus 175 Prozent) und Müsliriegeln (plus 117 Prozent).

    Mehr als jeder zweite Haushalt in Deutschland (53 Prozent) kaufte 2025 laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage mindestens ein Pistazienprodukt. Die größte Käuferreichweite erzielten die Kategorien Nüsse, Tafelschokolade, Eis, Milchgetränke und Fertigdesserts. Neben Lebensmitteln finden sich Pistazien inzwischen aber auch in Produkten wie Duschbädern, Seifen, Shampoos, Gesichtsmasken, Lippenpflegeprodukten und Weichspülern.

    Der Trend erfasst demnach alle Altersgruppen. Die höchste Käuferreichweite und den größten Umsatz erzielen Haushalte, in denen der Haushaltsführer zwischen 25 und 54 Jahre alt ist. Der 26. Februar gilt als Tag der Pistazie./jwe/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
