    Wolframpreis geht durch die Decke! Handelsblatt und Fox Business berichten! Almonty Industries Aktie nicht zu bremsen!
    Foto: esg-aktien.de
    Im Rohstoffbereich vollzieht sich derzeit eine Neubewertung. Wolfram stellt Seltene Erden, Silber und Gold in den Schatten. Seit Jahresanfang 2026 hat sich der Preis fast verdoppelt. Der kritische Rohstoff wird nicht nur von mehr und mehr Anlegern entdeckt, sondern auch von den Medien. Zuletzt haben das "Handelsblatt" und "Fox Business" berichtet. Mit dabei ist immer Lewis Black. Der CEO von Almonty Industries ist derzeit ein gefragter Mann – bei Regierungen, Unternehmen, Investoren und Medien. Zum einen ist Almonty der einzige ernst zu nehmende westliche Produzent des für Rüstung, Elektronik, Raumfahrt und viele weitere Branchen so wichtigen Rohstoffes. Außerdem kann Black Marktentwicklungen sehr plausibel beschreiben. Demnach dürften die Preise kaum sinken.

    Verfasst von ESG Aktien
