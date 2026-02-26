    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordkoreas Kim droht Seoul - Signalisiert Dialogbereitschaft mit USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Kim droht Südkorea mit vollständigem Kollaps!!
    • Südkorea bezeichnet er als feindseligen Staat.
    • Dialog mit USA nur bei Akzeptanz als Atommacht.
    Nordkoreas Kim droht Seoul - Signalisiert Dialogbereitschaft mit USA
    Foto: Siarhei - 356130783

    PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Südkorea mit einem "vollständigen Kollaps" gedroht, falls die Sicherheit seines Landes bedroht wäre. Zudem wies er die Annäherungsversuche der südkoreanischen Regierung unter Präsident Lee Jae Myung als plumpe Täuschung zurück, wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

    Kim machte die Äußerungen zum Abschluss eines Parteikongresses, der alle fünf Jahre tagt und als höchstes politisches Entscheidungsorgan des Landes gilt. Dabei bezeichnete er Südkorea als feindseligen Staat.

    Gegenüber den USA signalisierte er grundsätzliche Dialogbereitschaft. Sollten die Vereinigten Staaten ihre "feindselige Politik" aufgeben und Nordkoreas Status als Atommacht akzeptieren, stünde einer friedlichen Koexistenz nichts im Wege, sagte Kim.

    "Die Aussichten der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA hängen vollständig von der Haltung der Vereinigten Staaten ab", so Kim weiter. Er hatte US-Präsident Donald Trump während dessen erster Amtszeit mehrfach getroffen, darunter bei Gipfeltreffen in Singapur (2018) und im vietnamesischen Hanoi (2019)./fkr/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Nordkoreas Kim droht Seoul - Signalisiert Dialogbereitschaft mit USA Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Südkorea mit einem "vollständigen Kollaps" gedroht, falls die Sicherheit seines Landes bedroht wäre. Zudem wies er die Annäherungsversuche der südkoreanischen Regierung unter Präsident Lee Jae Myung als plumpe …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     