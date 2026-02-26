Nordkoreas Kim droht Seoul - Signalisiert Dialogbereitschaft mit USA

PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Südkorea mit einem "vollständigen Kollaps" gedroht, falls die Sicherheit seines Landes bedroht wäre. Zudem wies er die Annäherungsversuche der südkoreanischen Regierung unter Präsident Lee Jae Myung als plumpe Täuschung zurück, wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Kim machte die Äußerungen zum Abschluss eines Parteikongresses, der alle fünf Jahre tagt und als höchstes politisches Entscheidungsorgan des Landes gilt. Dabei bezeichnete er Südkorea als feindseligen Staat.