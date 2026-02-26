    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine bis 11. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Jahreszahlen: Allianz, Telekom, BASF, VW +
    • Konjunktur: US-BIP, Arbeitsmarkt, EU-Inflation
    • Politik: Bundestag, China-Volkskongress, MWC .
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 11. März 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 11. März

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen
    06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen
    07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen
    07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen
    07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz
    08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen
    08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen
    08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen
    10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung
    11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
    17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen
    18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: SAP, Geschäftsbericht
    BEL: Argenx, Jahreszahlen
    IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen
    PRT: EDP, Jahreszahlen
    USA: Intuit, Q2-Zahlen
    USA: Adtran, Q4-Zahlen
    USA: Dell, Q4-Zahlen
    USA: Autodesk, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26
    10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26
    11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge

    09:30 DEU: HDE-Pressegespräch zur Tarifrunde im Einzelhandel, Berlin

    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz

    17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft

    CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten
    BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

    QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen
    07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)
    07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: FMC, Geschäftsbericht
    ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena (Investor Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26
    00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26
    06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26
    07:00 FIN: BIP Q4/24
    08:00 SWE: BIP Q4/25
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    09:00 CHE: BIP Q4/25
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26 11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts» + 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas

    QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen
    08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh

    AUT: Raiffeisen Bank International, Geschäftsbericht 2025
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26
    09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen
    07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz) 10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen
    18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Target, Q4-Zahlen
    USA: Best Buy, Q4-Zahlen
    USA: Kfz-Absatz 2/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26
    00:50 JPN: Investitionen Q4/25
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab)
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln

    DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

    DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)
    07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26 18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen
    22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen

    DEU: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26
    06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26
    09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26
    09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26
    11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26
    11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26
    10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 2/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26
    20:00 USA: Fed, Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

    DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

    DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
    07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
    07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen
    07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen
    10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ITA: Prada, Jahreszahlen
    NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen
    USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.)

    10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen.

    11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M.

    DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

    EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung
    17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26
    08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26
    08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26
    11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25
    11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25
    11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26
    21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26

    TERMINE SONSTIGES
    CHN: Nationaler Volkskongress, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen
    22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen

    DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig)
    08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26
    10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26

    TERMINE SONSTIGES
    DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale)

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe

    EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen
    09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day
    10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung
    12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen

    ESP: Repsol (Capital Markets Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 2/26
    CHN: Im- und Exporte 2/26
    00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26
    00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26
    07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26
    08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26
    10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26
    15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Henkel, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen
    07:20 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen
    14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/26
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig)
    13:30 USA: Verbraucherpreise 2/26
    13:30 USA: Realeinkommen 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: BGH entscheidet zu Altersüberprüfung beim Kauf von Ersatztanks für E-Zigaretten, Karlsruhe

    10:00 DEU: Online-Pk Präsentation Marktdaten der Fahrradwirtschaftsverbände, Berlin

    CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

    DEU: Circular Valley Convention 2026 - Treffen für internationale Experten und Entscheider aus der industriellen Kreislaufwirtschaft, Düsseldorf

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






