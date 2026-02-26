    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    BBBank meldet Rekordergebnis nach Fusion mit PSD Bank

    Für Sie zusammengefasst
    • BBBank stärkt Marktführer-Position nach Fusion!!
    • Operatives Rekordergebnis: Ergebnis 110,9 Mio€
    • 36.000 neue Kunden; Fusion mit PSD Hessen-Thür
    BBBank meldet Rekordergebnis nach Fusion mit PSD Bank
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die BBBank sieht ihre Position als größte genossenschaftliche Privatkundenbank nach der Fusion mit der PSD Bank Berlin-Brandenburg gestärkt. Vorstandschef Oliver Lüsch verwies auf die 36.000 neuen Kunden im vergangenen Jahr sowie eine starke Zunahme der Kundeneinlagen und des Kreditneugeschäfts. "Es macht mich stolz, dass wir parallel zum Fusionsprozess im Jahr 2025 ein operatives Rekordergebnis erzielt haben."

    Das operative Ergebnis der Bank kletterte von 83,3 auf 110,9 Millionen Euro an. Der Zinsüberschuss stieg von 209,4 auf 285 Millionen. Unter dem Strich betrug der Gewinn 20,6 nach 16,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Es sei gelungen, die Position als größte genossenschaftliche Privatkundenbank weiter auszubauen. Im laufenden Jahr strebt die Bank auf ihrem Wachstumskurs die Fusion mit einer weiteren genossenschaftlichen Bank an. Nämlich mit der PSD Bank Hessen-Thüringen.

    Aktuell zählt die Genossenschaftsbank über 490.000 Mitglieder und beschäftigt in Deutschland etwas mehr als 1.600 Männer und Frauen./ols/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    BBBank meldet Rekordergebnis nach Fusion mit PSD Bank Die BBBank sieht ihre Position als größte genossenschaftliche Privatkundenbank nach der Fusion mit der PSD Bank Berlin-Brandenburg gestärkt. Vorstandschef Oliver Lüsch verwies auf die 36.000 neuen Kunden im vergangenen Jahr sowie eine starke Zunahme …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     