    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdtran Networks AktievorwärtsNachrichten zu Adtran Networks
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adtran Networks verdient operativ deutlich mehr - KI-Boom treibt Wachstum an

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Boom treibt Q4-Nachfrage stark an durch KI!
    • Bereinigtes Ebit +40% auf ~4 Mio, Umsatz +9,5%
    • Wachstum durch optische Netze; Adtran hält 2/3
    Adtran Networks verdient operativ deutlich mehr - KI-Boom treibt Wachstum an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adtran Networks hat im vierten Quartal von einer höheren Nachfrage infolge des Booms rund um Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) profitiert. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis legten deutlich zu.

    Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei in den letzten drei Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf rund 4 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Der Umsatz zog um 9,5 Prozent auf etwas mehr als 130 Millionen Euro zu.

    "Das Wachstum spiegelt die anhaltende Nachfrage nach skalierbarer, leistungsstarker optischer Übertragungstechnik wider, die durch Initiativen zur Modernisierung der Netzinfrastruktur sowie erhöhte Bandbreitenanforderungen bei Netzbetreiber- und Cloud-Kunden unterstützt wird", hieß es in der Mitteilung.

    Adtran Networks (früher Adva) gehört seit einigen Jahren zum US-Konzern Adtran Holdings . Dieser hält rund zwei Drittel der Adtran-Networks-Anteile./zb/ag

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ADTRAN Holdings Aktie

    Die ADTRAN Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 22,35 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ADTRAN Holdings Aktie um +8,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von ADTRAN Holdings bezifferte sich zuletzt auf 734,10 Mio..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Adtran Networks verdient operativ deutlich mehr - KI-Boom treibt Wachstum an Der Telekomausrüster Adtran Networks hat im vierten Quartal von einer höheren Nachfrage infolge des Booms rund um Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) profitiert. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis legten deutlich zu. Der um …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     