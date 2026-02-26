Adtran Networks verdient operativ deutlich mehr - KI-Boom treibt Wachstum an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adtran Networks hat im vierten Quartal von einer höheren Nachfrage infolge des Booms rund um Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) profitiert. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis legten deutlich zu.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei in den letzten drei Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf rund 4 Millionen Euro nach oben geklettert, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Der Umsatz zog um 9,5 Prozent auf etwas mehr als 130 Millionen Euro zu.