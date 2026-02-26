    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    HENSOLDT 2025: Rekord-Auftragseingang bestätigt Wachstum

    HENSOLDT überzeugt mit starkem Wachstum: Deutlich mehr Aufträge, steigender Umsatz, übertroffene Ergebnisziele und ein optimistischer Ausblick bis 2026.

    HENSOLDT 2025: Rekord-Auftragseingang bestätigt Wachstum
    Foto: Britta Pedersen - dpa
    • Auftragseingang stieg auf 4.710 Mio. EUR, ein Plus von 62% im Vergleich zum Vorjahr
    • Umsatz erhöhte sich auf 2.455 Mio. EUR, ein Wachstum von knapp 10%
    • Bereinigtes EBITDA stieg auf 452 Mio. EUR mit einer Marge von 18,4%, über den Erwartungen
    • Free Cashflow wuchs auf 347 Mio. EUR, was die operative Leistungsfähigkeit unterstreicht
    • Das Book-to-Bill-Verhältnis erhöhte sich auf 1,9x, was auf eine strukturelle Nachfragebeschleunigung hinweist
    • Für 2026 prognostiziert HENSOLDT einen Umsatz von ca. 2.750 Mio. EUR, eine EBITDA-Marge von 18,5-19% und eine nachhaltige Wachstumsstrategie

    Der nächste wichtige Termin, Vorläufige Jahresfinanzergebnisse 2025, bei HENSOLDT ist am 26.02.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.486,34PKT (-0,01 %).


    HENSOLDT

    +1,23 %
    -0,16 %
    -9,00 %
    +17,48 %
    +65,95 %
    +158,39 %
    +452,59 %
    +383,73 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
