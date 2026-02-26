HENSOLDT 2025: Rekord-Auftragseingang bestätigt Wachstum
HENSOLDT überzeugt mit starkem Wachstum: Deutlich mehr Aufträge, steigender Umsatz, übertroffene Ergebnisziele und ein optimistischer Ausblick bis 2026.
- Auftragseingang stieg auf 4.710 Mio. EUR, ein Plus von 62% im Vergleich zum Vorjahr
- Umsatz erhöhte sich auf 2.455 Mio. EUR, ein Wachstum von knapp 10%
- Bereinigtes EBITDA stieg auf 452 Mio. EUR mit einer Marge von 18,4%, über den Erwartungen
- Free Cashflow wuchs auf 347 Mio. EUR, was die operative Leistungsfähigkeit unterstreicht
- Das Book-to-Bill-Verhältnis erhöhte sich auf 1,9x, was auf eine strukturelle Nachfragebeschleunigung hinweist
- Für 2026 prognostiziert HENSOLDT einen Umsatz von ca. 2.750 Mio. EUR, eine EBITDA-Marge von 18,5-19% und eine nachhaltige Wachstumsstrategie
