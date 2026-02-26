    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    Hensoldt schwimmt dank Rüstungsboom in Aufträgen - Gewinnanstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Hensoldt: Auftragsrekord €4,7 Mrd (+62%) TOP!!
    • Umsatz €2,46 Mrd, Ziel 2026: €2,75 Mrd, Marge↑
    • EBITDA €452M, Marge 18,4%, Dividende 0,55€↑ ++
    TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der weltweite Rüstungsboom hat beim Radar-Spezialisten Hensoldt im vergangenen Jahr für einen Auftragsrekord und einen deutlichen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft gesorgt. Insgesamt seien bis Jahresende Buchungen im Wert von gut 4,7 Milliarden Euro eingegangen, ein Plus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, teilte das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Taufkirchen mit.

    Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro zu. Für 2026 konkretisierte der Vorstand seine Ziele und erwartet einen Erlösanstieg auf zirka 2,75 Milliarden Euro. Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) soll auf 18,5 bis 19,0 Prozent steigen. Analysten waren bisher beim Umsatz etwas optimistischer und lagen mit Blick auf die Marge im Schnitt zuletzt bereits am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite.

    Im vergangenen Jahr hatte Hensoldt seine Profitabilität von zuvor 18,1 auf 18,4 Prozent gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um knapp 12 Prozent auf 452 Millionen Euro. Den Aktionären winkt nun eine Dividendenerhöhung um fünf Cent auf 55 Cent./tav/jha/he

    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 31.445 auf Ariva Indikation (25. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -6,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,14 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +3,57 %/+27,57 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die HENSOLDT-Aktie: Debatten über hohe Short-Positionen und deren dämpfende Wirkung auf den Kurs, Unsicherheit, ob die Zahlen am 26.02 einen Anstieg auslösen, positive fundamentale Signale durch Messedynamik, Auftragspotenzial und KI‑Partnerschaften sowie die Vertragsverlängerung des CEO als stabilisierender Faktor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
