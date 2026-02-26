Hensoldt schwimmt dank Rüstungsboom in Aufträgen - Gewinnanstieg
- Hensoldt: Auftragsrekord €4,7 Mrd (+62%) TOP!!
- Umsatz €2,46 Mrd, Ziel 2026: €2,75 Mrd, Marge↑
- EBITDA €452M, Marge 18,4%, Dividende 0,55€↑ ++
TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der weltweite Rüstungsboom hat beim Radar-Spezialisten Hensoldt im vergangenen Jahr für einen Auftragsrekord und einen deutlichen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft gesorgt. Insgesamt seien bis Jahresende Buchungen im Wert von gut 4,7 Milliarden Euro eingegangen, ein Plus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, teilte das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Taufkirchen mit.
Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro zu. Für 2026 konkretisierte der Vorstand seine Ziele und erwartet einen Erlösanstieg auf zirka 2,75 Milliarden Euro. Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) soll auf 18,5 bis 19,0 Prozent steigen. Analysten waren bisher beim Umsatz etwas optimistischer und lagen mit Blick auf die Marge im Schnitt zuletzt bereits am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite.
Im vergangenen Jahr hatte Hensoldt seine Profitabilität von zuvor 18,1 auf 18,4 Prozent gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um knapp 12 Prozent auf 452 Millionen Euro. Den Aktionären winkt nun eine Dividendenerhöhung um fünf Cent auf 55 Cent./tav/jha/he
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 31.445 auf Ariva Indikation (25. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -6,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,70 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,14 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +3,57 %/+27,57 % bedeutet.
