dpa-AFX Presseschau für den 26. Februar - 2. Aktualisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 06.30 Uhr:

- Der Grünen-Politiker Omid Nouripour fordert neue Sanktionen gegen das iranische Regime - auch innerhalb Deutschlands, Gespräch, Politico - Der Fußgängerverband "Fuss e.V." fordert zu Beginn der Radsaison mehr Rücksicht auf Fußgänger und bringt höhere Strafen für das Fahren auf Gehwegen ins Spiel, Interview mit Vorstand Roland Stimpel, Rheinische Post - Knapp zwei Monate nach dem folgenschweren Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz fehlt den Behörden weiterhin eine klare Spur, Rheinische Post