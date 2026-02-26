Medienmogul Jimmy Lai gewinnt Berufungsverfahren - und bleibt in Haft

HONGKONG (dpa-AFX) - Ein Gericht in Hongkong hat der Berufung des inhaftierten Demokratie-Aktivisten und Medienmoguls Jimmy Lai in einem Betrugsverfahren gegen ihn stattgegeben. Die Staatsanwaltschaft habe nicht zweifelsfrei nachgewiesen, dass der Ex-Verleger und ein weiterer Angeklagter falsche Angaben gemacht hätten, erklärte das Berufungsgericht in seiner Urteilsbegründung. Damit sei der Tatbestand nicht erfüllt. Allerdings bleibt Lai trotz des juristischen Erfolgs weiter im Gefängnis - wegen einer 20-jährigen Haftstrafe, die kürzlich in einem anderen Verfahren gegen ihn verhängt wurde.

Lai war im Dezember 2022 zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis zuzüglich einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Ihm wurde zur Last gelegt, gegen den Mietvertrag für die Räumlichkeiten seiner mittlerweile stillgelegten Zeitung "Apple Daily" verstoßen zu haben, indem er eine von ihm kontrollierte Beratungsfirma einen Teil des Büros mitnutzen ließ. Der Mietvertrag hätte demnach nur eine Nutzung der Räumlichkeiten für Druck und Veröffentlichungen erlaubt.