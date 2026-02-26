Edelmetall startet wieder durch

Die Nachfrage nach dem Industrie- und Edelmetall Silber dürfte angesichts der Elektrifizierung der Wirtschaft und Privathaushalte weiter anhalten und damit die Nachfrage entsprechend hochhalten. Gelingt es in den kommenden Stunden nun ein Niveau von 92,20 US-Dollar zu überspringen, könnte das nächste Ziel für Silber bei 99,69 US-Dollar abgeleitet werden. Nach einer anschließenden Konsolidierung zurück in den Bereich um 86,00 US-Dollar dürfte schließlich die dritte Kaufwelle folgen und das Metall sogar auf 110,00 US-Dollar hochdrücken. Die finale Kaufwelle wird oberhalb des bisherigen Rekordhochs erwartet. All diese Unterwellen lassen sich nun durch ein Engagement auf der Käuferseite gewinnbringend anzapfen. Auf der Unterseite würde erst ein Bruch von 73,25 US-Dollar bärische Tendenzen aufdecken, in der Folge müssten rückläufige Preise sogar bis auf 58,36 US-Dollar eingeplant werden.

Nachdem der Silberpreis bei 121,64 US-Dollar Ende Januar seinen Höchststand erreicht hatte, wurde der Preis massiv abwärts geprügelt, in der Spitze ging es bis Anfang Februar auf 64,10 US-Dollar abwärts. Der in diesem Bereich etablierte Konsolidierungstrend hielt schließlich bis zum 20. Februar an, an diesem Tag hat sich das Edelmetall auf der Oberseite befreit und konnte zunächst die Preismarke von 80,00 US-Dollar zurückerobern. Im gestrigen Handel ging es schließlich über 90,00 US-Dollar. Unter der Annahme der Ausbildung der ersten Kaufwelle lassen sich bei einer fünfwelligen Impulswelle jetzt neue Rekorde für Silber ableiten.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sowohl bei einer kurz- oder mittelfristigen Anlagestrategie lassen sich die Handelsmarken von 99,69 und darüber 110,00 US-Dollar auf Sicht der nächsten Tage ableiten und für ein Long-Investment nutzen. Dies kann sogar auf aktuellem Kursniveau geschehen, als Hebelinstrument kann ein Blick auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DU8LB8 geworfen werden. Bei Abarbeitung des ersten Ziels ergibt sich bereits eine Renditechance von 65 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 18,52 und darüber 27,26 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der hohen Schwankungsbreite vorläufig ein Niveau von 82,00 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten. Im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 3,53 Euro gleich. Wegen des kurzen Anlagehorizonts empfiehlt es sich eine engmaschige Beobachtung des Edelmetalls vorzunehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8LB8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,13 – 11,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 78,818 US-Dollar Basiswert: Silber-Future KO-Schwelle: 78,818 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 90,97 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 18,52 Euro Hebel: 6,89 Kurschance: + 65 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

