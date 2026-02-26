JEFFERIES stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. "Ob im Regen, Schneeregen, Schnee - NVidia liefert immer", so betitelte Blayne Curtis seinen am Donnerstag vorliegenden ersten Kommentar zu den Geschäftszahlen des KI-Konzerns. Die Erwartungen seien im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26, das bis Ende Januar lief, klar getoppt worden und der für das erste Quartal avisierte Umsatz liege ebenfalls deutlich über dem Konsens. Die Nachfrage nach dem Blackwell-Prozessor sei stark und nehme weiter Fahrt auf./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 195,6EUR auf Nasdaq (26. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Blayne Curtis

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



