    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    KION 2025: Starkes Geschäftsjahr dank hohem Auftragseingang

    Trotz leicht rückläufigem Umsatz verzeichnet der Konzern 2025 starke Auftragseingänge, robusten Cashflow und stellt mit Effizienzprogramm und neuer Segmentstruktur die Weichen für 2026.

    KION 2025: Starkes Geschäftsjahr dank hohem Auftragseingang
    Foto: Arne Dedert - dpa
    • Auftragseingang deutlich gestiegen auf 11,705 Mrd. € (+13,4% vs. 2024); Anstieg in Industrial Trucks & Services auf 8,147 Mrd. € (+4,9%) und in Supply Chain Solutions auf 3,599 Mrd. € (+39,5%); bestellte Fahrzeuge +8,6% auf 266.000.
    • Konzernumsatz leicht rückläufig auf 11,297 Mrd. € (−1,8%); Industrial Trucks & Services Umsatz −3,9% auf 8,272 Mrd. €, Supply Chain Solutions Umsatz +4,4% auf 3,071 Mrd. €.
    • Bereinigtes EBIT bei 788,6 Mio. € (2024: 917,2 Mio. €) mit bereinigter EBIT‑Marge 7,0% (2024: 8,0%); Segment‑Unterschiede: ITS EBIT rückläufig (721,8 Mio., Marge 8,7%), SCS deutlich verbessert (183,2 Mio., Marge 6,0%).
    • Starker Free Cashflow von 709,5 Mio. € (2024: 702,0 Mio. €); Konzernergebnis gesunken auf 240,5 Mio. € vor allem wegen Einmaleffekten.
    • Effizienzprogramm 2025 umgesetzt: Einmalaufwendungen in 2025 von 168,8 Mio. €, erwartete dauerhafte Einsparungen von rund 150 Mio. € p.a.; nahezu vollständige Wirkung im Jahresverlauf 2026.
    • Segmentumbenennung: Supply Chain Solutions heißt ab 2026 „Intelligent Automation Solutions“; Prognose 2026: moderater Konzernumsatzanstieg und deutliche Verbesserung des bereinigten EBIT (Prognosebanden KION: Umsatz 11,4–12,3 Mrd. €, bereinigtes EBIT 850–1.040 Mio. €, Free Cashflow 430–570 Mio., ROCE 8,3–9,7%).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Kion Group ist am 26.02.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.486,34PKT (-0,01 %).


    Kion Group

    -0,71 %
    -4,10 %
    -3,42 %
    +1,58 %
    +59,44 %
    +72,03 %
    -10,21 %
    +38,49 %
    +131,67 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KION 2025: Starkes Geschäftsjahr dank hohem Auftragseingang Trotz leicht rückläufigem Umsatz verzeichnet der Konzern 2025 starke Auftragseingänge, robusten Cashflow und stellt mit Effizienzprogramm und neuer Segmentstruktur die Weichen für 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     