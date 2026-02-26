KION 2025: Starkes Geschäftsjahr dank hohem Auftragseingang
Trotz leicht rückläufigem Umsatz verzeichnet der Konzern 2025 starke Auftragseingänge, robusten Cashflow und stellt mit Effizienzprogramm und neuer Segmentstruktur die Weichen für 2026.
Foto: Arne Dedert - dpa
- Auftragseingang deutlich gestiegen auf 11,705 Mrd. € (+13,4% vs. 2024); Anstieg in Industrial Trucks & Services auf 8,147 Mrd. € (+4,9%) und in Supply Chain Solutions auf 3,599 Mrd. € (+39,5%); bestellte Fahrzeuge +8,6% auf 266.000.
- Konzernumsatz leicht rückläufig auf 11,297 Mrd. € (−1,8%); Industrial Trucks & Services Umsatz −3,9% auf 8,272 Mrd. €, Supply Chain Solutions Umsatz +4,4% auf 3,071 Mrd. €.
- Bereinigtes EBIT bei 788,6 Mio. € (2024: 917,2 Mio. €) mit bereinigter EBIT‑Marge 7,0% (2024: 8,0%); Segment‑Unterschiede: ITS EBIT rückläufig (721,8 Mio., Marge 8,7%), SCS deutlich verbessert (183,2 Mio., Marge 6,0%).
- Starker Free Cashflow von 709,5 Mio. € (2024: 702,0 Mio. €); Konzernergebnis gesunken auf 240,5 Mio. € vor allem wegen Einmaleffekten.
- Effizienzprogramm 2025 umgesetzt: Einmalaufwendungen in 2025 von 168,8 Mio. €, erwartete dauerhafte Einsparungen von rund 150 Mio. € p.a.; nahezu vollständige Wirkung im Jahresverlauf 2026.
- Segmentumbenennung: Supply Chain Solutions heißt ab 2026 „Intelligent Automation Solutions“; Prognose 2026: moderater Konzernumsatzanstieg und deutliche Verbesserung des bereinigten EBIT (Prognosebanden KION: Umsatz 11,4–12,3 Mrd. €, bereinigtes EBIT 850–1.040 Mio. €, Free Cashflow 430–570 Mio., ROCE 8,3–9,7%).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Kion Group ist am 26.02.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.486,34PKT (-0,01 %).
-0,71 %
-4,10 %
-3,42 %
+1,58 %
+59,44 %
+72,03 %
-10,21 %
+38,49 %
+131,67 %
