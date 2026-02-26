    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEmmi AktievorwärtsNachrichten zu Emmi
    Emmi Gruppe wächst weiter: Erfolgreiches Ergebnis bestätigt Trend

    Emmi setzt ihren Wachstumskurs fort: 2025 übertrifft die Gruppe die eigenen Erwartungen, stärkt ihre finanzielle Basis und richtet den Blick entschlossen auf weiteres profitables Wachstum.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Emmi Gruppe erzielte 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 4,3 %, das die Erwartungen übertraf und die Wachstumsdynamik der letzten Jahre bestätigt.
    • Der Gesamtumsatz stieg um 9,1 % auf CHF 4.746 Millionen, wobei positive Akquisitionseffekte von 7,9 % und negative Währungseffekte von 3,1 % berücksichtigt wurden.
    • Das EBITDA erhöhte sich auf CHF 492,3 Millionen (Vorjahr CHF 430,6 Mio.) mit einer Marge von 10,4 %, die EBIT-Marge lag bei 7,1 % und der Reingewinn bei CHF 227,1 Millionen.
    • Die Nettoverschuldung wurde deutlich auf 1,79 im Verhältnis zum EBITDA reduziert (Vorjahr 2,13), was die finanzielle Stabilität stärkt.
    • Für 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum von 1,0 % bis 3,0 % erwartet, mit einer EBIT-Prognose von CHF 335 Mio. bis 355 Mio. und einer Reingewinnmarge von 4,8 % bis 5,3 %.
    • Emmi setzt ihre Wachstumsstrategie in attraktiven Märkten und Nischen fort, investiert in die neue strategische Plattform nutrition+ und verfolgt eine nachhaltige Unternehmensstrategie mit Fokus auf Umwelt- und Sozialverantwortung.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Emmi ist am 26.02.2026.


    Emmi

    ISIN:CH0012829898WKN:798263





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
