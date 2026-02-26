    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    Allianz erzielt Rekord von 17,4 Mrd. € – Erfolgreicher Start in neuen Strategiezyklus

    Rekordzahlen, starkes Wachstum und ein neues Aktienrückkaufprogramm: Die Allianz setzt 2025 Maßstäbe und peilt für 2026 erneut ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro an.

    Foto: Peter Kneffel - dpa
    • Allianz erzielte im Jahr 2025 ein operatives Rekordergebnis von 17,4 Milliarden Euro, was ein Plus von 8,4 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Das gesamte Geschäftsvolumen stieg um 8,1 % auf 186,9 Milliarden Euro, wobei alle Geschäftsbereiche zum Wachstum beitrugen.
    • Der bereinigte Jahresüberschuss der Anteilseigner erhöhte sich um 10,9 % auf 11,1 Milliarden Euro, die Eigenkapitalrendite erreichte 18,1 %.
    • Für 2026 wird ein operatives Ergebnis von etwa 17,4 Milliarden Euro angestrebt, mit einer Dividende von 17,10 Euro pro Aktie, was eine Steigerung um 11 % gegenüber 2024 bedeutet.
    • Im vierten Quartal 2025 wuchs das operative Ergebnis um 3,0 % auf 4,3 Milliarden Euro, mit einem bereinigten Quartalsüberschuss der Anteilseigner von 2,7 Milliarden Euro, plus 12,2 %.
    • Die Allianz kündigte ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Euro an, um die Kapitalstärke weiter zu stärken.

    Der nächste wichtige Termin, Analystentelefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2025, bei Allianz ist am 26.02.2026.

    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.112,00PKT (-0,42 %).


