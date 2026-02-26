Zehnder Group: Kontinuierliche Innovationen für Lüftungs- und Raumklimalösungen
Die Zehnder Group blickt auf ein außergewöhnlich starkes Geschäftsjahr 2025 zurück – mit kräftigem Wachstum, deutlich höherer Profitabilität und optimistischem Ausblick.
Foto: adobe.stock.com
- Der Umsatz der Zehnder Group stieg im Jahr 2025 um 8% auf 760,7 Mio. EUR, hauptsächlich durch das Lüftungssegment, das um 18% auf 501,7 Mio. EUR wuchs.
- Das operative Ergebnis (EBIT) betrug 63,4 Mio. EUR (+348%) mit einer EBIT-Marge von 8,3%, der Reingewinn lag bei 47,8 Mio. EUR.
- Das bereinigte EBIT vor Einmaleffekten stieg um 30% auf 65,2 Mio. EUR, was einer Marge von 8,6% entspricht.
- Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit konnte auf 80,0 Mio. EUR (+32%) gesteigert werden.
- Es wird eine Dividende von 1,40 CHF je Namenaktie A vorgeschlagen, im Vergleich zu 1,00 CHF im Vorjahr.
- Für 2026 wird ein leicht positives Wachstum erwartet, mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum in den Kernmärkten und den Ausbau des Angebots für Renovierungs- und Mehrfamilienhausprojekte sowie das Servicegeschäft.
