    HAMBORNER REIT bleibt stabil: Dividende von 0,39 € trotz Markt-Chaos

    Trotz rückläufiger Kennzahlen bleibt die HAMBORNER REIT AG auf Kurs: Portfolio neu ausgerichtet, Prognosen übertroffen und attraktive Dividendenrendite in Aussicht.

    • Die Miet- und Pachterlöse der HAMBORNER REIT AG sanken 2025 um 2,9 % auf 90,3 Mio. Euro, hauptsächlich durch den Verkauf von Bestandsimmobilien im ersten Halbjahr.
    • Das Funds from Operations (FFO) verringerte sich um 5,7 % auf 48,6 Mio. Euro, lag aber dennoch über den ursprünglichen Prognosen.
    • Der Verkehrswert des Immobilienportfolios sank um 4,6 % auf 1,349 Mrd. Euro, hauptsächlich durch objektspezifische Wertanpassungen.
    • Die Nettovermögenswerte (NAV) je Aktie verringerten sich um 7,3 % auf 9,07 Euro.
    • Das Portfolio umfasst zum 31. Dezember 2025 insgesamt 64 Immobilien, nach Verkäufen im Jahr, mit einem Wert von 1,35 Mrd. Euro.
    • Für 2026 plant die Gesellschaft eine Dividende von 0,39 Euro je Aktie, was einer Rendite von rund 8,4 % entspricht, bei einer strategischen Fokussierung auf Einzelhandelsimmobilien und Reduktion des Büroanteils.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen 2025, bei Hamborner REIT ist am 26.02.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.947,58PKT (+0,33 %).


    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
