    NFON AG 2025: Starkes Wachstum dank KI-Innovationen

    NFON stärkt 2025 seine Marktposition: moderates Umsatzplus, robustes EBITDA und wachsender Anteil wiederkehrender Erlöse – getragen von KI-Innovationen und klarer Wachstumsstrategie.

    NFON AG 2025: Starkes Wachstum dank KI-Innovationen
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • Der Gesamtumsatz von NFON stieg 2025 um 2,0 % auf 89,1 Mio. EUR, unterstützt durch Akquisitionen und operative Verbesserungen.
    • Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 2,4 % auf 12,6 Mio. EUR, was die positive Ergebnisqualität widerspiegelt.
    • Die Zahl der installierten Nebenstellen (Seats) sank um 2,7 % auf 647.384, während die wiederkehrenden Umsätze um 1,1 % auf 82,0 Mio. EUR stiegen.
    • KI-Lösungen wie der NFON Intelligent Assistant (Nia) und AI Essentials wurden systematisch in die Plattform integriert, um Wachstum und Innovation zu fördern.
    • Für 2026 prognostiziert NFON ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und ein EBITDA über 12 Mio. EUR, mit Fokus auf KI-gestützte Anwendungen.
    • NFON setzt auf europäische Souveränität, digitale Innovation und Partnerschaften, um im Markt für Businesskommunikation weiter zu wachsen.

    Der nächste wichtige Termin, Vorläufiges Konzernfinanzergebnis 2025, bei NFON ist am 26.02.2026.

    Der Kurs von NFON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,53 % im Minus.


    NFON

    -0,53 %
    +1,88 %
    -0,26 %
    -17,57 %
    -47,04 %
    -41,90 %
    -81,23 %
    -80,41 %
    ISIN:DE000A0N4N52WKN:A0N4N5





    
    NFON AG 2025: Starkes Wachstum dank KI-Innovationen NFON stärkt 2025 seine Marktposition: moderates Umsatzplus, robustes EBITDA und wachsender Anteil wiederkehrender Erlöse – getragen von KI-Innovationen und klarer Wachstumsstrategie.
