Meier Tobler: Ergebnis 2025 & Verwaltungsrat-Verstärkung
Meier Tobler blickt auf ein Jahr mit stabilem Umsatz, sinkender Profitabilität, höherer Dividende und klaren Klimazielen – sowie frischem Know-how im Verwaltungsrat.
- Der Umsatz von Meier Tobler im Jahr 2025 betrug CHF 496,6 Mio., was einem leichten Wachstum von +0,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA lag bei CHF 37,9 Mio., was 8,2 % unter dem Vorjahr liegt, hauptsächlich aufgrund von Margendruck durch Preis- und Produktmix-Effekte.
- Der bereinigte Konzerngewinn vor Goodwill-Amortisation betrug CHF 25,6 Mio., was einem Rückgang von 19,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Für die Aktionäre wird eine Dividende von CHF 1,70 pro Aktie beantragt, was eine Erhöhung gegenüber CHF 1,60 im Vorjahr darstellt.
- Der Verwaltungsrat schlägt Alexander von Witzleben als neues Mitglied vor, der über umfangreiche Führungserfahrung in börsenkotierten Industrieunternehmen verfügt.
- Das Unternehmen verpflichtet sich, die CO₂-Emissionen bis 2035 um 50 % zu senken und bis 2050 Netto-Null zu erreichen, wobei 2025 bereits 11.020 Tonnen CO₂ durch Wärmepumpen eingespart wurden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Meier Tobler Group ist am 26.02.2026.
-0,41 %
-4,03 %
-0,35 %
+4,64 %
+34,50 %
-12,33 %
+267,83 %
+34,85 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte