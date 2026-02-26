    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeier Tobler Group AktievorwärtsNachrichten zu Meier Tobler Group
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meier Tobler: Ergebnis 2025 & Verwaltungsrat-Verstärkung

    Meier Tobler blickt auf ein Jahr mit stabilem Umsatz, sinkender Profitabilität, höherer Dividende und klaren Klimazielen – sowie frischem Know-how im Verwaltungsrat.

    Meier Tobler: Ergebnis 2025 & Verwaltungsrat-Verstärkung
    • Der Umsatz von Meier Tobler im Jahr 2025 betrug CHF 496,6 Mio., was einem leichten Wachstum von +0,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Das EBITDA lag bei CHF 37,9 Mio., was 8,2 % unter dem Vorjahr liegt, hauptsächlich aufgrund von Margendruck durch Preis- und Produktmix-Effekte.
    • Der bereinigte Konzerngewinn vor Goodwill-Amortisation betrug CHF 25,6 Mio., was einem Rückgang von 19,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Für die Aktionäre wird eine Dividende von CHF 1,70 pro Aktie beantragt, was eine Erhöhung gegenüber CHF 1,60 im Vorjahr darstellt.
    • Der Verwaltungsrat schlägt Alexander von Witzleben als neues Mitglied vor, der über umfangreiche Führungserfahrung in börsenkotierten Industrieunternehmen verfügt.
    • Das Unternehmen verpflichtet sich, die CO₂-Emissionen bis 2035 um 50 % zu senken und bis 2050 Netto-Null zu erreichen, wobei 2025 bereits 11.020 Tonnen CO₂ durch Wärmepumpen eingespart wurden.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Meier Tobler Group ist am 26.02.2026.


    Meier Tobler Group

    -0,41 %
    -4,03 %
    -0,35 %
    +4,64 %
    +34,50 %
    -12,33 %
    +267,83 %
    +34,85 %
    ISIN:CH0208062627WKN:A1T798





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Meier Tobler: Ergebnis 2025 & Verwaltungsrat-Verstärkung Meier Tobler blickt auf ein Jahr mit stabilem Umsatz, sinkender Profitabilität, höherer Dividende und klaren Klimazielen – sowie frischem Know-how im Verwaltungsrat.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     