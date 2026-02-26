Boost Profits & Dividends: Unlock Greater Returns Today!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntershop Holding AktievorwärtsNachrichten zu Intershop Holding
    Intershop delivered a standout year in 2025, combining strong profit growth, active portfolio management and a reinforced balance sheet to support a higher dividend.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Intershop's net profit excluding valuation changes reached CHF 73.5 million in 2025, driven by increased operating profitability.
    • Total net profit including valuation changes increased by 81.2% to CHF 212.8 million, mainly due to a CHF 188.5 million revaluation of the portfolio.
    • Property income rose by 5.2% to CHF 86.5 million, with like-for-like growth of 1.4% after adjustments.
    • The company sold four properties for CHF 156.5 million, achieving a gross yield of 4.2%, and acquired new properties worth CHF 48.1 million.
    • Intershop's equity ratio increased to 60.7%, and its financial leverage (LTV) decreased to 28.0%, maintaining solid financial stability.
    • The Board proposes increasing the dividend by CHF 0.50 to CHF 6.00 per share for 2025, supported by strong results and balance sheet.


    Intershop Holding

    ISIN:CH1338987303WKN:A40A93





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten.
