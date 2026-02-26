Boost Profits & Dividends: Unlock Greater Returns Today!
Intershop delivered a standout year in 2025, combining strong profit growth, active portfolio management and a reinforced balance sheet to support a higher dividend.
- Intershop's net profit excluding valuation changes reached CHF 73.5 million in 2025, driven by increased operating profitability.
- Total net profit including valuation changes increased by 81.2% to CHF 212.8 million, mainly due to a CHF 188.5 million revaluation of the portfolio.
- Property income rose by 5.2% to CHF 86.5 million, with like-for-like growth of 1.4% after adjustments.
- The company sold four properties for CHF 156.5 million, achieving a gross yield of 4.2%, and acquired new properties worth CHF 48.1 million.
- Intershop's equity ratio increased to 60.7%, and its financial leverage (LTV) decreased to 28.0%, maintaining solid financial stability.
- The Board proposes increasing the dividend by CHF 0.50 to CHF 6.00 per share for 2025, supported by strong results and balance sheet.
