DAX-FLASH
Dax nach Nvidia-Zahlen leicht schwächer erwartet
- Dax über 25.000, Start voraussichtlich schwächer...
- Nvidia stark, KI-Hype bleibt aber gedämpft....
- Viele QZ: Allianz, Munich Re, Telekom, Scout24
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit inzwischen wieder deutlich über 25.000 Punkten wird der Dax am Donnerstag nach den jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia wohl etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt mit minus 0,17 Prozent auf 25.132 Punkten.
Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend nach US-Börsenschluss die KI-Koryphäe Nvidia sowie der Softwarekonzern Salesforce nicht zerstreuen. Aussagen von Nvidias Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten ließen aufhorchen. Die Quartalszahlen von Nvidia waren erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Anleger blieben vorsichtig.
In Deutschland stehen am vorletzten Handelstag der Woche sehr viele Quartalsberichte auf der Agenda: Aus dem Dax berichten die Versicherer Allianz und Munich Re sowie die Deutsche Telekom und Scout24 ./ajx/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 382,0 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,01 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +22,72 %/+40,62 % bedeutet.
Guten Morgen an diesem blutroten Montag 🎵
Ach Meister der nachträglichen Chartanalyse,
deine Performance ist beeindruckend – zumindest im Bereich Rückspiegel-Trading. Du schaffst es wie kein Zweiter, Statements so zu formulieren, dass du bei +5 % genauso Recht hattest wie bei –7 %. Das nenne ich mal ein perfektes Hedge-Konstrukt ohne Kapitaleinsatz.
Konkrete Entries oder Exits?
Fehlanzeige.
Deine Setups sind so präzise wie „Der Markt könnte jetzt steigen… oder fallen.“
Wow. Nobelpreis für Volatilitätsbeschreibung.
Eine Strategie such ich bei dir wie Liquidität im Nebenwert nach 22 Uhr.
Statt klarer Regeln gibt’s nur akustische Marktschreie:
„Short!“
„Long!“
„Pinguin!“
„KI-Generator!“
Das ist kein Trading-System – das ist ein algorithmischer Zufallsgenerator mit Lautsprecher.
Und das Allerschärfste:
Wenn neue User hier einfache Fragen stellen – zu Risiko, Positionsgröße, Stop-Loss oder CRV – kommt von dir… nichts.
Kein Plan. Kein Ansatz. Kein Mehrwert.
Ein Trader, der keine Strategie erklären kann, ist wie ein Chart ohne Zeitachse – viel Linien, null Orientierung.
Aber hey, vielleicht ist das ja dein geheimes System:
Maximale Lautstärke, minimale Substanz.
High Frequency Opinion Trading ohne Ausführung.
Vielleicht gründet ihr wirklich eine geschlossene WhatsApp-Gruppe der „2. Liga Analysten“, tauscht euch dort gegenseitig eure selbst erfüllenden Prophezeiungen aus – bis einer den Stecker zieht und der Server in den Margin Call läuft.
Bis dahin bleibe ich liquide.
Und investiere nur dort, wo auch ein Plan hinter dem Trade steht.
Moin,