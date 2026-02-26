Telekom steigert operativen Gewinn und will weiter wachsen
- Telekom will Ebitda AL +7% auf 47,4 Mrd (2026)
- Free Cashflow AL Ziel bei rund 19,8 Mrd
- Umsatz 119,1 Mrd (+2,9%); Gewinn 9,6 Mrd
BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom will im laufenden Jahr weiter wachsen. So soll der um Sondereffekte bereinigte Gewinn inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) um sieben Prozent auf rund 47,4 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Der bereinigte freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow AL) soll auf rund 19,8 Milliarden Euro ansteigen. 2025 wurden hier rund 19,6 Milliarden Euro verbucht. Laut einem vom Konzern selbst zusammengestellten Konsens erwarteten Analysten beim operativen Ergebnis etwas weniger, beim freien Barmittelfluss aber etwas mehr.
Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz der Telekom gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent auf rund 119,1 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) kletterte um 2,8 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Der Umsatz liegt dabei etwas über den Markterwartungen, während der operative Gewinn den Erwartungen entsprach. Unter dem Strich verdiente die Telekom 9,6 Milliarden Euro nach knapp 11,2 Milliarden im Vorjahr./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 33,47 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 167,69 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +3,87 %/+24,65 % bedeutet.
scheinst ein frustrierter Investor zu sein ... hast vermutlich zu früh verkauft und jammerst jetzt deiner Entscheidung hinterher und versucht obendrein noch schlechte Luft zu generieren mit immer wieder wiederholten allgemein bekannten Infos ...
Ich denke bis zur HV wird aufgrund der Dividende die 30€ erreicht. Es sei denn es gibt einen Gesamtrücksetzer des Marktes.