Telekom steigert operativen Gewinn und will weiter wachsen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 33,47 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 167,69 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +3,87 %/+24,65 % bedeutet.