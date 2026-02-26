Mehr Gewinn und Dividende: So steigern Sie Ihre Ertragskraft!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntershop Holding AktievorwärtsNachrichten zu Intershop Holding
    Intershop blickt auf ein ausserordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück: Gewinnsprung, höhere Dividende und ein gestärktes Immobilienportfolio prägen das Ergebnis.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Intershop einen Reingewinn exkl. Bewertungsveränderungen von CHF 73.5 Mio., der inklusive Bewertungsveränderungen CHF 212.8 Mio. betrug, was eine Steigerung um 81.2% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Der Liegenschaftsertrag stieg um 5.2% auf CHF 86.5 Mio., wobei Akquisitionen den Wachstumstreiber darstellten; bereinigt um Transaktionen wuchs der Ertrag um 1.4%.
    • Der Reingewinn pro Aktie lag bei CHF 23.09, die Dividende soll um CHF 0.50 auf CHF 6.00 erhöht werden, basierend auf der guten Ergebnisentwicklung.
    • Das Immobilienportfolio umfasst 43 Objekte mit einem Wert von CHF 1.75 Mrd., die Bruttorendite liegt bei 4.9%, die Nettorendite bei 4.3%.
    • Die Eigenkapitalquote stieg auf 60.7%, die Finanzverschuldung (LTV) sank auf 28.0%, die durchschnittlichen Zinskosten der Finanzverbindlichkeiten verringerten sich auf 1.34%.
    • Die Aktienperformance verzeichnete eine Gesamtperformance von 34.9% im Jahr 2025, der Börsenkurs lag am 31. Dezember bei CHF 164.40.


    Intershop Holding

    ISIN:CH1338987303WKN:A40A93





