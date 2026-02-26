Mehr Gewinn und Dividende: So steigern Sie Ihre Ertragskraft!
Intershop blickt auf ein ausserordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück: Gewinnsprung, höhere Dividende und ein gestärktes Immobilienportfolio prägen das Ergebnis.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Intershop einen Reingewinn exkl. Bewertungsveränderungen von CHF 73.5 Mio., der inklusive Bewertungsveränderungen CHF 212.8 Mio. betrug, was eine Steigerung um 81.2% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Der Liegenschaftsertrag stieg um 5.2% auf CHF 86.5 Mio., wobei Akquisitionen den Wachstumstreiber darstellten; bereinigt um Transaktionen wuchs der Ertrag um 1.4%.
- Der Reingewinn pro Aktie lag bei CHF 23.09, die Dividende soll um CHF 0.50 auf CHF 6.00 erhöht werden, basierend auf der guten Ergebnisentwicklung.
- Das Immobilienportfolio umfasst 43 Objekte mit einem Wert von CHF 1.75 Mrd., die Bruttorendite liegt bei 4.9%, die Nettorendite bei 4.3%.
- Die Eigenkapitalquote stieg auf 60.7%, die Finanzverschuldung (LTV) sank auf 28.0%, die durchschnittlichen Zinskosten der Finanzverbindlichkeiten verringerten sich auf 1.34%.
- Die Aktienperformance verzeichnete eine Gesamtperformance von 34.9% im Jahr 2025, der Börsenkurs lag am 31. Dezember bei CHF 164.40.
-0,27 %
-0,79 %
+3,23 %
+10,23 %
+30,17 %
-68,77 %
-64,63 %
+46,95 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte