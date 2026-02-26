    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDEFAMA Deutsche Fachmarkt AktievorwärtsNachrichten zu DEFAMA Deutsche Fachmarkt
    DEFAMA: FFO +8%, Dividende zum 11. Mal in Folge erhöht!

    DEFAMA setzt ihren Wachstumskurs fort: steigende Erträge, Rekordzukäufe und die elfte Dividendenerhöhung in Serie prägen das Geschäftsjahr 2025 und den Ausblick auf 2026.

    DEFAMA: FFO +8%, Dividende zum 11. Mal in Folge erhöht!
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Umsatz 31,6 Mio. €, Konzernüberschuss 5,6 Mio. € (1,17 €/Aktie) für 2025; Veräußerungsgewinne trugen rund 2,2 Mio. € bei.
    • FFO 10,8 Mio. € (2,25 €/Aktie) gegenüber 10,0 Mio. € im Vorjahr — Steigerung um ca. 8 %.
    • Vorstand/Aufsichtsrat schlagen Dividendeerhöhung von 0,60 € auf 0,63 € je Aktie vor — die 11. Erhöhung in Folge; DEFAMA beabsichtigt auch für 2026 eine Anhebung.
    • 19 Zukäufe in 2025 (Rekord); nach Abschluss aller Transaktionen Portfolio mit 99 Einzelhandelsimmobilien, ca. 330.000 m² Nutzfläche, 93 % Vermietungsquote und annualisierter Jahresnettomiete von 29 Mio. €.
    • Ausblick 2026: Ziel mindestens 5 Mio. € Konzernüberschuss und FFO mindestens auf Vorjahresniveau; geplant ist die vollständige Kompensation eines Wegfalls von ~1 Mio. € FFO durch vier große Leerflächen (3 durch Hammer-Insolvenz, 1 durch B1-Auszug).
    • Testierte Zahlen und Geschäftsbericht 2025 erscheinen im Mai 2026; ordentliche Hauptversammlung am 13. Juli 2026 als hybride Veranstaltung.


    DEFAMA Deutsche Fachmarkt

    Autor
    wO Newsflash
