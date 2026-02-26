DEFAMA: FFO +8%, Dividende zum 11. Mal in Folge erhöht!
DEFAMA setzt ihren Wachstumskurs fort: steigende Erträge, Rekordzukäufe und die elfte Dividendenerhöhung in Serie prägen das Geschäftsjahr 2025 und den Ausblick auf 2026.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Umsatz 31,6 Mio. €, Konzernüberschuss 5,6 Mio. € (1,17 €/Aktie) für 2025; Veräußerungsgewinne trugen rund 2,2 Mio. € bei.
- FFO 10,8 Mio. € (2,25 €/Aktie) gegenüber 10,0 Mio. € im Vorjahr — Steigerung um ca. 8 %.
- Vorstand/Aufsichtsrat schlagen Dividendeerhöhung von 0,60 € auf 0,63 € je Aktie vor — die 11. Erhöhung in Folge; DEFAMA beabsichtigt auch für 2026 eine Anhebung.
- 19 Zukäufe in 2025 (Rekord); nach Abschluss aller Transaktionen Portfolio mit 99 Einzelhandelsimmobilien, ca. 330.000 m² Nutzfläche, 93 % Vermietungsquote und annualisierter Jahresnettomiete von 29 Mio. €.
- Ausblick 2026: Ziel mindestens 5 Mio. € Konzernüberschuss und FFO mindestens auf Vorjahresniveau; geplant ist die vollständige Kompensation eines Wegfalls von ~1 Mio. € FFO durch vier große Leerflächen (3 durch Hammer-Insolvenz, 1 durch B1-Auszug).
- Testierte Zahlen und Geschäftsbericht 2025 erscheinen im Mai 2026; ordentliche Hauptversammlung am 13. Juli 2026 als hybride Veranstaltung.
+1,48 %
-0,73 %
-2,86 %
0,00 %
-2,16 %
+14,29 %
+43,16 %
+544,71 %
