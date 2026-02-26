Jefferies belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 275 Dollar

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 195,6 auf Nasdaq (26. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,01 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +22,72 %/+40,62 % bedeutet.