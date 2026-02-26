ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 275 Dollar
- Jefferies: Nvidia bleibt Buy, Kursziel 275 USD
- Nvidia übertraf Q4 und Q1-Umsatzprognose klar.
- Hohe Nachfrage nach Blackwell-Prozessor treibt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. "Ob im Regen, Schneeregen, Schnee - NVidia liefert immer", so betitelte Blayne Curtis seinen am Donnerstag vorliegenden ersten Kommentar zu den Geschäftszahlen des KI-Konzerns. Die Erwartungen seien im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26, das bis Ende Januar lief, klar getoppt worden und der für das erste Quartal avisierte Umsatz liege ebenfalls deutlich über dem Konsens. Die Nachfrage nach dem Blackwell-Prozessor sei stark und nehme weiter Fahrt auf./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 195,6 auf Nasdaq (26. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,01 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +22,72 %/+40,62 % bedeutet.
Kursziel: 275 US-Dollar
