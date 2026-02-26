    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    ANALYSE-FLASH

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 275 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies: Nvidia bleibt Buy, Kursziel 275 USD
    • Nvidia übertraf Q4 und Q1-Umsatzprognose klar.
    • Hohe Nachfrage nach Blackwell-Prozessor treibt.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 275 Dollar
    Foto: NVIDIA Corporation

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. "Ob im Regen, Schneeregen, Schnee - NVidia liefert immer", so betitelte Blayne Curtis seinen am Donnerstag vorliegenden ersten Kommentar zu den Geschäftszahlen des KI-Konzerns. Die Erwartungen seien im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26, das bis Ende Januar lief, klar getoppt worden und der für das erste Quartal avisierte Umsatz liege ebenfalls deutlich über dem Konsens. Die Nachfrage nach dem Blackwell-Prozessor sei stark und nehme weiter Fahrt auf./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    186,63€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    210,65€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    NVIDIA

    +1,04 %
    +5,23 %
    +6,77 %
    +9,46 %
    +34,77 %
    +656,41 %
    +1.424,94 %
    +23.012,41 %
    +1.195.757,14 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 195,6 auf Nasdaq (26. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +22,72 %/+40,62 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 275 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 275,00$, was eine Steigerung von +40,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Quartalszahlen von Nvidia mit Umsatz- und Gewinnübertritten, das starke Rechenzentrum-Wachstum und hohe Margen, den optimistischen Ausblick (Q1‑Guidance ~78 Mrd. $) sowie KI-getriebene Nachfrage. Diskutiert werden Rallye und neue Hochs, Bewertung (einige sehen Aktie als unterbewertet) sowie Halten durch Langfristanleger versus Daytrader nach Split.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 275 Dollar Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. "Ob im Regen, Schneeregen, Schnee - NVidia liefert immer", so betitelte Blayne Curtis seinen am Donnerstag vorliegenden ersten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     