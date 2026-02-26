Altcoins explodieren nach Nvidia-Zahlen – Bitcoin kratzt an 70.000 US-Dollar

Der Kryptomarkt verzeichnet die kräftigste Erholung seit mehreren Wochen. Nach einer Phase massiver Unsicherheit und hoher Volatilität ziehen die Kurse deutlich an. Auslöser sind vor allem die starken Quartalszahlen von Nvidia , die nicht nur Technologieaktien stützen, sondern auch dem gesamten Markt neuen Schwung verleihen.

Bitcoin legt mehr als fünf Prozent zu und notiert Donnerstagfrüh bei rund 68.500 US-Dollar. Zwischenzeitlich näherte sich die größte Kryptowährung der Marke von 70.000 US-Dollar.

Noch dynamischer präsentieren sich die großen Altcoins. Ethereum gewinnt 9,5 Prozent und steigt wieder über die Schwelle von 2.000 US-Dollar. Cardano legt 10,8 Prozent zu, Dogecoin steigt um 8,3 Prozent und Solana notiert 6,9 Prozent im Plus. Auch XRP verzeichnet ein Kursplus von mehr als sechs Prozent.

Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen steigt um 5,3 Prozent auf 2,36 Billionen US-Dollar und der Krypto Fear & Greed Index klettert von 11 auf 16 Punkte.

400 Millionen US-Dollar an Short-Positionen liquidiert

Laut Daten von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden Positionen im Wert von 463 Millionen US-Dollar liquidiert. Mehr als 400 Millionen US-Dollar entfielen dabei auf Short-Positionen.

Bitcoin führt die Liste mit rund 200 Millionen US-Dollar an aufgelösten Positionen an, gefolgt von Ethereum mit 153 Millionen US-Dollar. Solana liegt mit rund 22 Millionen US-Dollar deutlich dahinter.

Nvidia übertrifft Erwartungen zum 14. Mal in Folge

Impulsgeber der Rallye waren die Quartalszahlen von Nvidia. Der Chipkonzern übertraf zum 14. Mal in Folge die Erwartungen der Wall Street.

Nvidia meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 68,1 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 73 Prozent im Jahresvergleich. Analysten hatten laut FactSet mit rund 66,1 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Besonders stark entwickelte sich das Rechenzentrumsgeschäft: Mit einem Rekordumsatz von 62,3 Milliarden US-Dollar, einem Plus von 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bleibt der KI-Infrastrukturboom intakt. Nvidia erwartet für das laufende Quartal Erlöse von rund 78 Milliarden US-Dollar – deutlich über den Analystenschätzungen von 72,9 Milliarden US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



