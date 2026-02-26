Allianz erzielt Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividende wie erwartet

Für das laufende Jahr nimmt sich Vorstandschef Oliver Bäte einen operativen Gewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro vor. Analysten gingen hier zuletzt bereits von etwa 18 Milliarden aus. Schäden durch Naturkatastrophen kosteten die Allianz im vergangenen Jahr gut 1,1 Milliarden Euro. Das waren rund 650 Millionen weniger als im Vorjahr./stw/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 381,2 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,70 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -14,43 %/+20,85 % bedeutet.