Allianz erzielt Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividende wie erwartet
- Rekord-Operatives 17,4 Mrd durch geringere Kat
- Überschuss 10,8 Mrd; Dividende +11% auf 17,10€.
- Ausblick 2024: 16,4-18,4 Mrd; Naturkat 1,1Mrd.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Geringere Katastrophenschäden haben dem Versicherer Allianz im vergangenen Jahr im Tagesgeschäft wie erwartet einen Rekordgewinn beschert. Das operative Ergebnis stieg um gut acht Prozent auf knapp 17,4 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Experten hatten mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet.
Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von knapp 10,8 Milliarden Euro, achteinhalb Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll um elf Prozent auf 17,10 Euro je Aktie steigen. Auch dieser Wert liegt im Rahmen der Erwartungen. Außerdem will die Allianz - wie bereits seit Mittwochabend bekannt - für bis zu 2,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen.
Für das laufende Jahr nimmt sich Vorstandschef Oliver Bäte einen operativen Gewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro vor. Analysten gingen hier zuletzt bereits von etwa 18 Milliarden aus. Schäden durch Naturkatastrophen kosteten die Allianz im vergangenen Jahr gut 1,1 Milliarden Euro. Das waren rund 650 Millionen weniger als im Vorjahr./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 381,2 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,70 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -14,43 %/+20,85 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.
@Macrocosmonaut
Dem ist nichts hinzuzufügen, bis auf einen Hinweis: wer dem in seiner Eigenschaft als Anleger folgt (stellt sich ja als Autor dar), dem ist nicht zu helfen. Leider hat die Scharlatanerie in Anlageforen ein Maß erreicht, was nach Regulierung schreit.
Das hat jetzt aber mit seriöser Diskussion der Aktie gar nichts mehr zu tun: „…wenn der Kurs plötzlich (!!!) unter 300, später unter 200 und tiefer steht“ - was soll das für ein Diskussionsbeitrag sein? Das ist blanker Unfug, und zwar ohne jede Substanz und Begründung.
Eine Halbierung des Kurses der Allianz ist selbstverständlich immer im Bereich des möglichen, das ist keine Neuigkeit. Wenn man wie ich seit 50 Jahren die Börsen beobachtet hat, dann hat man solche Dinge selbstverständlich schon gesehen, ich habe z.B. die ALV in den 00er Jahren schon für etwa 40€ gekauft und mit schönem Gewinn später wieder verkauft - aber da waren zuvor auch sprichwörtlich „weltbewegende“ Ereignisse vermeldet worden, solche Kurseinbrüche kamen doch nicht aus heiterem Himmel und bei einer kerngesunden Unternehmensentwicklung. Das Unternehmen Allianz hatte auch keinen Kniefall vor dem Chart geübt😉. Wer das glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen - alles imho!.