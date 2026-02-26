    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    Allianz erzielt Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividende wie erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekord-Operatives 17,4 Mrd durch geringere Kat
    • Überschuss 10,8 Mrd; Dividende +11% auf 17,10€.
    • Ausblick 2024: 16,4-18,4 Mrd; Naturkat 1,1Mrd.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Geringere Katastrophenschäden haben dem Versicherer Allianz im vergangenen Jahr im Tagesgeschäft wie erwartet einen Rekordgewinn beschert. Das operative Ergebnis stieg um gut acht Prozent auf knapp 17,4 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Experten hatten mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet.

    Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von knapp 10,8 Milliarden Euro, achteinhalb Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll um elf Prozent auf 17,10 Euro je Aktie steigen. Auch dieser Wert liegt im Rahmen der Erwartungen. Außerdem will die Allianz - wie bereits seit Mittwochabend bekannt - für bis zu 2,5 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen.

    Für das laufende Jahr nimmt sich Vorstandschef Oliver Bäte einen operativen Gewinn von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro vor. Analysten gingen hier zuletzt bereits von etwa 18 Milliarden aus. Schäden durch Naturkatastrophen kosteten die Allianz im vergangenen Jahr gut 1,1 Milliarden Euro. Das waren rund 650 Millionen weniger als im Vorjahr./stw/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 381,2 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,70 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -14,43 %/+20,85 % bedeutet.




    Im Forum wird über Einfluss von Handelsalgos vs. Kleinanleger, Absicherungen und Short‑Setups bei möglicher Rallye wegen negativer Divergenzen, eine hohe wahrgenommene Dividendenrendite (>10%) als Kaufargument, technische Warnungen (Gap bei ~40,5 €, möglicher langer Seitwärts‑ oder Abwärtstrend) sowie fundamentale Risiken und schwarze Schwäne inklusive geopolitischer Gefahren diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.

