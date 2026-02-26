Kion hofft 2026 auf schwungvolles Automationsgeschäft
- Kion peilt Wachstum an, Fokus: Automation plus
- Umsatz 11,4–12,3 Mrd; berein. Ebit 0,85–1,04€.
- 2025: Umsatz 11,3 Mrd, bereinigtes Ebit 789Mio
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion will im laufenden Jahr zurück auf den Wachstumskurs. Vor allem im Automationsgeschäft etwa mit Lagertechnik soll sich die Auftragslage deutlich verbessern, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seines Geschäftsberichts in Frankfurt mitteilte. Auch die Profitabilität will Kion verbessern. Den Umsatz erwartet das Management zwischen 11,4 und 12,3 Milliarden Euro. Bereinigt um Sondereffekte, sowie vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen davon 0,85 bis 1,04 Milliarden Euro hängen bleiben.
2025 ging der Umsatz um knapp 2 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro zurück. Davon blieben als bereinigter operativer Gewinn 789 Millionen Euro, was 14 Prozent weniger war, als ein Jahr zuvor. Damit fielen die Ergebnisse leicht unter den Analystenerwartungen aus. Unterm Strich ging der auf die Aktionäre entfallene Gewinn um mehr als ein Drittel auf 230 Millionen Euro zurück. Sie sollen 0,62 Euro je Aktie als Dividende erhalten und damit 20 Cent weniger als für 2024./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 63,00 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -10,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,73 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -13,67 %/+23,57 % bedeutet.
