    Kion hofft 2026 auf schwungvolles Automationsgeschäft

    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion will im laufenden Jahr zurück auf den Wachstumskurs. Vor allem im Automationsgeschäft etwa mit Lagertechnik soll sich die Auftragslage deutlich verbessern, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seines Geschäftsberichts in Frankfurt mitteilte. Auch die Profitabilität will Kion verbessern. Den Umsatz erwartet das Management zwischen 11,4 und 12,3 Milliarden Euro. Bereinigt um Sondereffekte, sowie vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen davon 0,85 bis 1,04 Milliarden Euro hängen bleiben.

    2025 ging der Umsatz um knapp 2 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro zurück. Davon blieben als bereinigter operativer Gewinn 789 Millionen Euro, was 14 Prozent weniger war, als ein Jahr zuvor. Damit fielen die Ergebnisse leicht unter den Analystenerwartungen aus. Unterm Strich ging der auf die Aktionäre entfallene Gewinn um mehr als ein Drittel auf 230 Millionen Euro zurück. Sie sollen 0,62 Euro je Aktie als Dividende erhalten und damit 20 Cent weniger als für 2024./lew/stk

    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888

     

