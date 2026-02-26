Immobilienkonzern Hamborner Reit mit weniger Gewinn
- Mieterlöse -2,9% auf 90,3 Mio., Dividende39ct
- FFO -6% auf 48,6 Mio.; Gewinn -25% 12,5 Mio.€!
- Ausblick 2026: weiterer Rückgang, Fokus Handel
DUISBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Hamborner Reit hat im vergangenen Jahr weniger umgesetzt und verdient. So sanken die Erlöse aus Mieten und Pachten um 2,9 Prozent auf 90,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Das bei Analysten viel beachtete operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) ging wegen höherer Kosten um knapp sechs Prozent auf 48,6 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich verdiente das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen mit 12,5 Millionen Euro fast ein Viertel weniger. Aktionäre sollen mit 39 Cent je Aktie eine deutlich niedrigere Dividende erhalten als im Vorjahr, als 48 Cent je Aktie gezahlt wurden.
Einen Ausblick auf 2026 hatte Hamborner Reit bereits zu Beginn der Woche veröffentlicht und geht dabei von weiteren Rückgängen aus. Zudem kündigte das Unternehmen an, wegen des schwierigen Marktes seinen Anteil an Büroimmobilien zu verringern und verstärkt auf Handelsimmobilien zu setzen./nas/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie
Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 4,66 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um -7,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Hamborner REIT bezifferte sich zuletzt auf 386,79 Mio..
Hamborner REIT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 10,280 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +44,18 %/+64,78 % bedeutet.
Hallo zusammen,
Das ist doch absoluter Irrsinn. Statt das Geld in Fachmarktzentren mit vielleicht 4-6% Rendite zu stecken sollten sie mit dem Geld lieber Aktienrückkäufe machen bei der aktuellen Bewertung.
Eben alle Aktien mit Mikroplus verkauft. Mir klingt die Meldung nach kommenden Sonderabschreibungen auf den Wertansatz der Büroimmobilien. Höhere Kosten für die Akquise neuer Immobilien? Etwas undurchsichtig. Keine Lust auf eine Hängepartie. Es gibt soviele sehr günstige Deutsche Nebenwerte.