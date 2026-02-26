    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamborner REIT AktievorwärtsNachrichten zu Hamborner REIT
    Immobilienkonzern Hamborner Reit mit weniger Gewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Mieterlöse -2,9% auf 90,3 Mio., Dividende39ct
    • FFO -6% auf 48,6 Mio.; Gewinn -25% 12,5 Mio.€!
    • Ausblick 2026: weiterer Rückgang, Fokus Handel
    DUISBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Hamborner Reit hat im vergangenen Jahr weniger umgesetzt und verdient. So sanken die Erlöse aus Mieten und Pachten um 2,9 Prozent auf 90,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte. Das bei Analysten viel beachtete operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) ging wegen höherer Kosten um knapp sechs Prozent auf 48,6 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich verdiente das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen mit 12,5 Millionen Euro fast ein Viertel weniger. Aktionäre sollen mit 39 Cent je Aktie eine deutlich niedrigere Dividende erhalten als im Vorjahr, als 48 Cent je Aktie gezahlt wurden.

    Einen Ausblick auf 2026 hatte Hamborner Reit bereits zu Beginn der Woche veröffentlicht und geht dabei von weiteren Rückgängen aus. Zudem kündigte das Unternehmen an, wegen des schwierigen Marktes seinen Anteil an Büroimmobilien zu verringern und verstärkt auf Handelsimmobilien zu setzen./nas/zb

    Hamborner REIT

    ISIN:DE000A3H2333WKN:A3H233

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamborner REIT Aktie

    Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 4,66 auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamborner REIT Aktie um -7,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamborner REIT bezifferte sich zuletzt auf 386,79 Mio..

    Hamborner REIT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 10,280 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +44,18 %/+64,78 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die sinkenden FFO‑Zahlen und die Frage, ob die Dividende haltbar ist (bereits von 0,48 auf 0,37 € gesenkt; aktueller Yield ~8,4%). Diskutiert werden die Kursreaktion vor Zahlen/Dividendenankündigung, die schwache FFO‑Prognose 2026, der Strategiewechsel von Büro- zu Fachmarktobjekten, Risiken von Abschreibungen/Unterbewertungen, Bewertungsqualität und LTV/Peer‑Vergleiche; technisch wird ein Abwärtstrend thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Hamborner REIT eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
