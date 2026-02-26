    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    Scout24: Starkes Wachstum 2025 & Ausblick 2026 – Ergebnisse im Fokus

    2025 markiert für das Unternehmen ein Jahr dynamischen Wachstums: Umsatz, Ergebnis und Cashflows steigen deutlich – getragen von starken Abo-Modellen und gezielten Zukunftsinvestitionen.

    Foto: Scout24 SE
    • Umsatz 2025 bei 649,6 Mio. EUR (+14,7 %; organisch +11,0 %).
    • EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 405,7 Mio. EUR (+16,5 %) mit einer Marge von 62,5 % (+1,0 Prozentpunkt) – erreicht trotz gezielter Investitionen in Produkt, Technologie, KI und Integrationen.
    • Ergebnis nach Steuern 240,0 Mio. EUR (+48,1 %); Ergebnis je Aktie 3,33 EUR (+50,2 %); bereinigtes Ergebnis je Aktie 3,47 EUR (+19,6 %).
    • Free Cashflow 253,1 Mio. EUR (+13,4 %); Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 284,8 Mio. EUR (+10,8 %).
    • Starkes Kunden‑ und Subscription‑Wachstum: Professional-Kunden +5,7 % (26.027), Subscription-Umsätze Professional +15,4 % (342,3 Mio. EUR); Private‑Kunden +14,0 % (506.937), Subscription-Umsätze Private +18,8 % (107,2 Mio. EUR).
    • Prognose 2026: Umsatzwachstum 16–18 % (davon 6–7 Prozentpunkte anorganisch durch die Spanien-Akquisition Fotocasa/Habitaclia) und eine EBITDA‑Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von bis zu 61 % (organisch bis zu 64 %).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen 2025 mit Analystentelefonkonferenz, bei Scout24 ist am 26.02.2026.

    Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,47 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,28EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.101,00PKT (-0,47 %).


    Scout24

    -0,29 %
    -0,29 %
    -18,61 %
    -20,92 %
    -26,64 %
    +34,84 %
    +12,18 %
    +126,25 %
    +131,61 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8





    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
