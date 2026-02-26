Scout24: Starkes Wachstum 2025 & Ausblick 2026 – Ergebnisse im Fokus

Umsatz 2025 bei 649,6 Mio. EUR (+14,7 %; organisch +11,0 %).

EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 405,7 Mio. EUR (+16,5 %) mit einer Marge von 62,5 % (+1,0 Prozentpunkt) – erreicht trotz gezielter Investitionen in Produkt, Technologie, KI und Integrationen.

Ergebnis nach Steuern 240,0 Mio. EUR (+48,1 %); Ergebnis je Aktie 3,33 EUR (+50,2 %); bereinigtes Ergebnis je Aktie 3,47 EUR (+19,6 %).

Free Cashflow 253,1 Mio. EUR (+13,4 %); Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 284,8 Mio. EUR (+10,8 %).

Starkes Kunden‑ und Subscription‑Wachstum: Professional-Kunden +5,7 % (26.027), Subscription-Umsätze Professional +15,4 % (342,3 Mio. EUR); Private‑Kunden +14,0 % (506.937), Subscription-Umsätze Private +18,8 % (107,2 Mio. EUR).

Prognose 2026: Umsatzwachstum 16–18 % (davon 6–7 Prozentpunkte anorganisch durch die Spanien-Akquisition Fotocasa/Habitaclia) und eine EBITDA‑Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von bis zu 61 % (organisch bis zu 64 %).

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen 2025 mit Analystentelefonkonferenz, bei Scout24 ist am 26.02.2026.

Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,47 % im Minus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,28EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.101,00PKT (-0,47 %).





