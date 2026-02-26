    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBaader Bank AktievorwärtsNachrichten zu Baader Bank
    Baader Bank erreicht Rekordgewinn im letzten Geschäftsjahr

    Die Baader Bank setzt 2025 neue Maßstäbe: kräftiger Gewinnsprung, starke Erträge im Handels- und Provisionsgeschäft und robuste Kapitalquote trotz De-Migration.

    Baader Bank erreicht Rekordgewinn im letzten Geschäftsjahr
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Ergebnis vor Steuern der Baader Bank stieg 2025 um 81 % auf EUR 72,9 Mio., das Konzernergebnis nach Steuern auf EUR 50,7 Mio.
    • Die Gesamterträge erhöhten sich um 29 % auf EUR 320,2 Mio., wobei das Handelsgeschäft mit EUR 131,3 Mio. fast verdoppelt wurde
    • Das Ergebnis aus Handelsgeschäft stieg auf EUR 131,3 Mio., das aus Provisionsgeschäft auf EUR 113,3 Mio., während das Zinsgeschäft leicht rückläufig ist
    • Die Eigenkapitalrendite nach Steuern erhöhte sich auf 26,8 %, die Eigenkapitalbasis stieg auf EUR 232,9 Mio., die Bilanzsumme sank auf EUR 3,2 Mrd.
    • Trotz Kundeneinlagenrückgang durch eine De-Migration konnte das Wachstum im B2B2C-Geschäft mit bestehenden Partnern um 33 % bei Kundenanzahl und 38 % beim Kundenvolumen gehalten werden
    • Die Kapitalquote liegt bei 22,29 %, die Bilanzsumme ist aufgrund der De-Migration gesunken, das Ergebnis wurde durch Neukundengewinnung teilweise ausgeglichen

    Der Kurs von Baader Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,37 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,8500EUR das entspricht einem Plus von +0,74 % seit der Veröffentlichung.


    Baader Bank

    -2,19 %
    -2,19 %
    -0,74 %
    +3,88 %
    +59,52 %
    +61,25 %
    -19,44 %
    +235,82 %
    +728,18 %
    ISIN:DE0005088108WKN:508810





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Die Baader Bank setzt 2025 neue Maßstäbe: kräftiger Gewinnsprung, starke Erträge im Handels- und Provisionsgeschäft und robuste Kapitalquote trotz De-Migration.
