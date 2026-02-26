Baader Bank erreicht Rekordgewinn im letzten Geschäftsjahr
Die Baader Bank setzt 2025 neue Maßstäbe: kräftiger Gewinnsprung, starke Erträge im Handels- und Provisionsgeschäft und robuste Kapitalquote trotz De-Migration.
- Das Ergebnis vor Steuern der Baader Bank stieg 2025 um 81 % auf EUR 72,9 Mio., das Konzernergebnis nach Steuern auf EUR 50,7 Mio.
- Die Gesamterträge erhöhten sich um 29 % auf EUR 320,2 Mio., wobei das Handelsgeschäft mit EUR 131,3 Mio. fast verdoppelt wurde
- Das Ergebnis aus Handelsgeschäft stieg auf EUR 131,3 Mio., das aus Provisionsgeschäft auf EUR 113,3 Mio., während das Zinsgeschäft leicht rückläufig ist
- Die Eigenkapitalrendite nach Steuern erhöhte sich auf 26,8 %, die Eigenkapitalbasis stieg auf EUR 232,9 Mio., die Bilanzsumme sank auf EUR 3,2 Mrd.
- Trotz Kundeneinlagenrückgang durch eine De-Migration konnte das Wachstum im B2B2C-Geschäft mit bestehenden Partnern um 33 % bei Kundenanzahl und 38 % beim Kundenvolumen gehalten werden
- Die Kapitalquote liegt bei 22,29 %, die Bilanzsumme ist aufgrund der De-Migration gesunken, das Ergebnis wurde durch Neukundengewinnung teilweise ausgeglichen
Der Kurs von Baader Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,37 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,8500EUR das entspricht einem Plus von +0,74 % seit der Veröffentlichung.
-2,19 %
-2,19 %
-0,74 %
+3,88 %
+59,52 %
+61,25 %
-19,44 %
+235,82 %
+728,18 %
