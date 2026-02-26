Befesa erzielt Rekord: EBITDA steigt um 14% auf 243 Mio. €
Befesa überzeugt 2025 mit Rekordgewinnen, starkem Cashflow und sinkender Verschuldung – trotz Umsatzrückgang. 2026 soll weiteres Wachstum folgen.
- Befesa steigerte das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2025 um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. €
- Der operative Cashflow erreichte mit 211,9 Mio. € einen Rekordwert und stieg im Jahresvergleich um 10%
- Der Netto-Verschuldungsgrad wurde auf 2,27 reduziert, deutlich besser als das Ziel von 2,5
- Der Gewinn je Aktie stieg um 58% auf 2,01 €
- Trotz Umsatzrückgangs um 5% auf 1.183 Mio. € konnte das EBITDA deutlich gesteigert werden
- Für 2026 erwartet Befesa weiteres Wachstum, insbesondere durch steigende Volumina in den USA und eine Erholung im Sekundäraluminiumgeschäft
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Befesa ist am 26.02.2026.
Der Kurs von Befesa lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,68EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,06 % im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,86EUR das entspricht einem Plus von +0,55 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.947,58PKT (+0,33 %).
+1,16 %
-1,82 %
+1,44 %
+19,26 %
+39,23 %
-33,28 %
-43,78 %
-5,43 %
