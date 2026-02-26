    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso
    adesso: Umsatz steigt auf 1,47 Mrd. EUR, Dividende auf 0,78 EUR

    Trotz schwierigem Umfeld legt adesso 2025 kräftig zu: Umsatz, Ergebnis und Marge steigen deutlich – und auch der Ausblick für 2026 sowie die Dividende fallen optimistisch aus.

    Foto: adesso SE
    • adesso steigerte den Umsatz 2025 trotz herausfordernder Konjunktur um 13 % auf 1,47 Mrd. EUR
    • Das EBITDA stieg um 26 % auf 123,6 Mio. EUR und lag am oberen Ende der Prognosespanne
    • Die EBITDA-Marge für 2025 betrug 8,4 %, mit einem starken Schlussquartal von 11,9 %
    • Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 1,6 und 1,7 Mrd. EUR sowie ein EBITDA von 130 bis 150 Mio. EUR prognostiziert
    • Die Dividende wird auf 0,78 EUR je Aktie erhöht, eine Steigerung gegenüber 0,75 EUR im Vorjahr
    • adesso ist eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit rund 11.300 Mitarbeitenden und einer starken Wachstumsstrategie

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei adesso ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von adesso lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,58 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 61,75EUR das entspricht einem Plus von +1,98 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.947,58PKT (+0,33 %).


    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q





